Sacré-Cœur : les taxes diminuent, la valeur des immeubles augmente

La Municipalité de Sacré-Cœur a présenté son budget 2025 qui est marqué par le dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation et des investissements appréciables dans son programme triennal d’immobilisations. La maire Lise Boulianne fait valoir qu’il s’agit d’un budget cohérent et équilibré produit dans un contexte difficile où les ressources sont limitées.

Le conseil municipal a « tenu compte » de l’arrivée du nouveau rôle d’évaluation de la MRC de La Haute-Côte-Nord, qui a ajusté les taux d’imposition pour cette année.

« Nous avons pris en compte la nécessité d’une gestion responsable en évitant tout endettement excessif et en priorisant les investissements durables. Chaque dollar doit être utilisé de manière judicieuse pour répondre aux attentes légitimes de la population tout en préparant l’avenir », peut-on lire dans le document de présentation.

Les taux de taxation ont baissé pour faire face au rôle d’évaluation qui a fait grimper les valeurs imposables ayant connu une augmentation de 14,02 % sur le territoire.

La taxe foncière générale passe donc de 1,49 $ à 1,38 $ du 100 $ d’évaluation et même chose pour l’agricole, et celle pour les immeubles industriels de 3,41 $ à 3,00 $.

Les immeubles forestiers quant à eux seront prélevés à 1,39 $ du 100 $ d’évaluation, tandis que les immeubles non résidentiels et les terrains vagues demeurent à 2,36 $ et 2,90 $ respectivement.

Dans ce qui demeure inchangé par unité, on retrouve la taxe pour les piscines à 80 $, la taxe pour les spas à 50 $, les égouts à 180 $ ainsi que l’aqueduc à 212 $.

Le tarif des matières résiduelles reste stable à 335 $ par unité de logement et 168 $ par résidence secondaire. Des ajustements sont effectués chaque année en fonction de la collecte réalisée au cours de la période précédente pour les secteurs commerciaux et industriels.

Dépenses et revenus

Il s’agit d’un budget de 4 640 025 $ qui présente une hausse d’environ 300 000 $ par rapport à l’an dernier.

L’équipe municipale le qualifie de « difficile à équilibrer », avec son augmentation de 7,49 % par rapport à celui de 2024, qui représente une somme de 323 344 $, dont 97 700 $ qui provient du surplus non affecté.

Dans ses revenus, l’instance municipale prévoit 671 712 $ de transferts gouvernementaux tandis que ses taxes représentent 3 656 946 $.

Dans les dépenses, il y a eu quelques augmentations importantes comme l’administration générale qui s’élève à 930 969 $ contre 871 458 $ en 2024.

La sécurité publique a grimpé à 534 933 $ contre 486 280 $ pour l’exercice précédent et l’hygiène du milieu a monté à 805 813 $ contre 756 907 $ en 2024.

Immobilisations

C’est dans le transport que Sacré-Cœur va investir massivement avec un montant de 3 676 900 $ sur trois ans. En effet, la Municipalité veut commencer avec des travaux sur la rue Laprise pour 461 599 $ et sur la rampe de mise à l’eau pour 210 000 $ en 2025 grâce au programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2024-2028.

En 2026, ce sera au tour du chemin du Moulin avec 600 000 $ et, finalement, en 2027, des travaux sur le chemin du rang Saint-Joseph pour 250 000 $, tout cela agrémenté de travaux de pavage divers chiffrés à 50 000 $ les trois années durant.

L’organisation municipale va réaliser des travaux d’aménagement pour son centre urbain à savoir la promenade verte au centre du village pour 830 600 $ en 2025, ainsi que l’achat d’un camion pour les travaux publics qui s’élève à 83 000 $ cette année.

La construction d’un bloc sanitaire, d’estrades et de clôtures au terrain de soccer sera réalisée en 2026 grâce à des investissements de 400 000 $.