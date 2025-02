Patrick Blanchette lance le quatrième tome de sa série

La série québécoise de l’auteur Patrick Blanchette, originaire de Baie-Comeau, intitulée Aube du monde des rêves, revient avec un quatrième tome, Le cauchemar de Twain, attendu en librairie dès le 5 février.

Après avoir captivé de nombreux jeunes lecteurs avec ses récits fantastiques et son univers graphique distinctif, cette nouvelle aventure d’Aube promet une réflexion plus intime et nuancée sur l’écoute et le respect de l’autre.

Aube, une jeune fille capable de plonger dans les rêves des autres, poursuit son objectif de devenir ingénieure de rêves. Mais cette fois, son parcours prend un autre tournant : elle découvre que la réalité est bien plus complexe et mystérieuse qu’elle n’aurait pu l’imaginer et elle affronte un aspect insoupçonné de sa personnalité, son incapacité à écouter Twain, son meilleur ami.

Depuis la parution du premier tome, vendu à plus de 7 000 exemplaires, Aube du monde des rêves a su conquérir un large public. Son mélange d’aventure, de mystère et de réflexion en fait une lecture accessible et engageante pour les jeunes dès 9 ans.

Saluée par la critique, la bande dessinée se distingue par un univers visuel riche et des personnages attachants, qui évoluent au fil des tomes sans tomber dans les archétypes habituels.

Une passion bien ancrée

Natif de Baie-Comeau, Patrick Blanchette a appris très jeune à créer des bandes dessinées en imitant son grand frère. Quand ce dernier décide de se tourner vers l’haltérophilie, Patrick, lui, préfère continuer à muscler son coup de crayon.

Il découvre l’animation japonaise à la télévision, puis s’initie aux cartoons américains alors qu’il étudie au cégep : ces deux influences forgeront définitivement son style. C’est aussi à cette époque que l’histoire d’Aube voit le jour.