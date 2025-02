Le Canada impose des tarifs sur des centaines de produits américains

Le Canada imposera des droits de douane de 25 % à plusieurs centaines de produits américains, allant de la viande aux tapis et aux cosmétiques

Le gouvernement fédéral a publié dimanche une liste détaillée des produits qui seront touchés par les contre-tarifs canadiens imposés à la suite de la décision du président Donald Trump de déclencher une guerre commerciale avec le Canada.

Une source fédérale a également indiqué que le Canada emprunterait aussi la voie juridique pour obliger les États-Unis à respecter ses obligations internationales.

Les États-Unis imposeront des droits de douane de 25 % sur tous les produits canadiens et de 10 % sur l’énergie canadienne.

En représailles, le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé samedi soir que des contre-tarifs seront imposés dès mardi, sur 30 milliards $ de produits américains, et dans 21 jours, sur 125 milliards $ de marchandises.

Une deuxième liste sera publiée «d’ici les prochains jours», mentionne le ministère. Cette liste, qui fera l’objet d’une période de commentaires du public de 21 jours, comprendra des produits comme les véhicules à passagers, les camions et les autobus, les produits en acier et en aluminium, certains fruits et légumes, les produits aérospatiaux, le bœuf, le porc et les produits laitiers.

Le ministère des Finances a précisé que ces mesures demeuraient en place «jusqu’à ce que les États-Unis éliminent leurs tarifs contre le Canada».

Il a ajouté qu’elles ne s’appliquaient pas aux marchandises américaines qui sont en transit vers le Canada le jour d’entrée en vigueur de ces contre-mesures.

Le ministère dit que le gouvernement prendra également des mesures «pour atténuer l’incidence de ses contre-mesures tarifaires sur les travailleurs et les entreprises du Canada». Il lancera notamment un processus de remise pour que les entreprises canadiennes puissent demander un allègement exceptionnel des tarifs imposés dans le cadre de la réponse du Canada à l’application de tarifs injustifiés par les États-Unis contre le Canada.

Plusieurs politiciens ont lancé un appel invitant les Canadiens à consommer des produits d’ici.

«C’est le moment de choisir des produits fabriqués chez nous, au Canada. Lisez les étiquettes. Faisons notre part. Autant que possible, choisissons le Canada», a lancé le premier ministre fédéral Justin Trudeau.

Les cinq candidats à la succession de M. Trudeau à la tête du Parti libéral, Frank Baylis, Mark Carney, Ruby Dhalla, Chrystia Freeland et Karine Gould, ont publié une déclaration commune pour inciter les Canadiens à rester unis «en présentant une réponse ferme» aux mesures annoncées par Washington.

«C’est pourquoi nous nous unissons aujourd’hui afin d’affirmer notre détermination à défendre les emplois canadiens et à contrer les taxes injustes de Trump», ont-ils déclaré.

Le gouvernement québécois étudie lui aussi des façons de sanctionner le géant américain.

«À la demande du premier ministre François Legault, je m’affaire à analyser les pénalités que le gouvernement du Québec pourrait imposer aux fournisseurs américains dans les appels d’offres publics. Plus de détails seront communiqués en temps et lieu», a déclaré la présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Sonia LeBel.