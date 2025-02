50 ans d’engagement pour l’inclusion des personnes handicapées sur la Côte-Nord

L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées (ARLPH) de la Côte-Nord a marqué un jalon important de son histoire en célébrant son 50e anniversaire. Fondée en 1975, l’organisation a su évoluer au fil des décennies pour promouvoir l’inclusion et l’accessibilité des loisirs pour les personnes en situation de handicap sur la Côte-Nord.

« 50 ans, ce n’est pas rien », souligne Sylvie Girard, présidente du conseil d’administration de l’ARLPH Côte-Nord, lors de l’activité organisée au Centre Laflèche de Baie-Comeau, le 31 janvier. La mission de l’organisme consiste à promouvoir le droit à un loisir de qualité, la participation et la libre expression face à son loisir, ainsi qu’un accès à tous les genres de loisirs.

« Pendant toutes ces années, on parle de nombreux administrateurs, et ce sont des années de dévouement, autant à la présidence qu’à la direction et aux autres dirigeants. Ces équipes ont travaillé fort sur des plans d’action variés qui font qu’aujourd’hui, l’ARLPH est en santé et continue d’innover », témoigne la présidente.

« La rigueur au sein du conseil d’administration est toujours présente. Entre autres, on le constate avec le travail acharné sur les éléments de la nouvelle gouvernance du ministère de l’Éducation », ajoute-t-elle.

Depuis sa création, l’ARLPH Côte-Nord a mis en place plusieurs initiatives pour favoriser la participation active des personnes handicapées aux activités sportives, sociales, récréatives et culturelles. L’association vise à briser les barrières physiques et sociales pour offrir un accès équitable aux loisirs.

Un appui communautaire

Lors de la célébration, plusieurs dignitaires ont salué l’impact de l’ARLPH Côte-Nord dans la communauté.

« À Baie-Comeau et dans la Manicouagan, la présence d’un organisme tel que l’ARLPH permet de promouvoir le droit, l’accès et la participation aux diverses activités pour les personnes vivant avec une situation de handicap », déclare Marc Rainville, maire suppléant de Baie-Comeau.

De son côté, Yves Montigny, député de René-Lévesque, a tenu à exprimer son admiration : « Je veux simplement vous dire bravo pour votre implication, bravo aux bénévoles, bravo de soutenir les personnes qui en ont besoin et de leur permettre de se retrouver, de partager et de se rencontrer. »

Un avenir axé sur l’accessibilité et la collaboration

Pour la directrice régionale de l’ARLPH Côte-Nord, Céline Archambault, ces 50 années témoignent d’un engagement sans faille pour l’inclusion. « Reconnus et financés par le ministère de l’Éducation du Québec, nous avons comme mandat de promouvoir et soutenir un loisir accessible. Nous travaillons ensemble sur des objectifs communs », dit-elle.

La directrice générale n’a pas manqué de souligner les évolutions réalisées depuis 50 ans pour la cause du handicap dans notre société.

« En 1975, c’était une époque où les options de loisir pour les personnes handicapées étaient encore trop limitées. L’inclusion sociale n’était pas encore une priorité. Mais grâce à l’espoir, au virage vers une société québécoise plus inclusive et à la volonté de faire participer pleinement les personnes handicapées, des progrès ont été réalisés », se réjouit-elle.

« Des lois, des politiques, l’engagement des partenaires publics et privés, ainsi que les efforts déployés par des actions communautaires pour l’adaptation du milieu, ont réussi à démontrer les bénéfices des investissements faits dans le but de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées et de leur entourage », conclut Mme Archambault.