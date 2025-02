Agression à Havre-Saint-Pierre | Comment a été ta journée ? 

C’est le 20 juin 2022 que la vie d’une famille de Havre-Saint-Pierre a basculé. Une mère demande à son enfant comment a été sa journée à la garderie. L’enfant avait fait dodo. Avec qui ? Avec Miguel, a-t-il répondu.

La maman pensait alors qu’il avait eu un privilège, soit de regarder un film, sans faire la sieste. Il a plutôt dit que Miguel l’avait agressé sexuellement. L’homme donnait un coup de main à la garderie, alors opérée par sa mère.

« À partir de là, la vie a basculé », a raconté la mère de la jeune victime.

Elle avait confiance en cette garderie où son enfant allait depuis près de deux ans. Maintenant, faire confiance, lui est difficile.

L’annonce du verdict le 3 février, au palais de justice de Sept-Îles, c’est la fin d’un long processus judiciaire qui aura duré près de trois ans.

« Je suis contente que ce soit terminé et qu’enfin on puisse tourner la page sur ces événements-là qui sont très difficiles à vivre avec mes enfants », a indiqué la maman aux journalistes.

Elle a parlé de temps perdu et brisé.

« C’est un très long processus dans le cas des victimes, de la famille. On finit par se blesser encore plus. On a hâte d’arriver à la fin. »

Elle espère que le fait que son enfant n’ait pas eu à témoigner l’aidera pour la suite.

La maman dit avoir apprécié les services et l’aide reçue, le CAVAC, la travailleuse sociale, l’éducatrice spécialisée, la pédopsychiatre.

Elle veut lancer comme message aux gens victimes d’agressions de « ne pas garder ça sous silence, de dénoncer même si le processus est difficile ou d’aller chercher l’aide pour guérir. »