Exportations québécoises : les PME soutenues par Commerce international Côte-Nord

Une aide financière de 160 000 $ est accordée à Commerce international Côte-Nord, qui pourra bonifier son soutien aux entreprises de la Côte-Nord.

Il s’agit d’une aide de Développement économique Canada pour les régions du Québec, dans un contexte où l’incertitude règne quant au sort des exportations québécoises.

Cette contribution permettra à Commerce international Côte-Nord de compter sur le soutien du gouvernement du Canada pour les trois prochaines années.

L’organisation pourra continuer d’accompagner les entreprises de la région dans leurs démarches d’exportation.

« Dans un contexte économique incertain, il est plus crucial que jamais d’élargir son portefeuille de marchés d’exportation. Ce financement nous permet d’avoir les ressources nécessaires pour réduire les barrières à l’exportation et offrir aux entreprises un soutien stratégique sur le long terme », indique Abdoulaye Badiane, directeur général et commissaire à l’exportation.

Diversifier ses partenaires d’exportation

Le premier marché d’exportation des PME québécoises étant les États-Unis, la menace de tarifs douaniers met en lumière l’importance de diversifier ses partenaires d’exportation.

Les fonds consentis permettront à Commerce international Côte-Nord de poursuivre sa mission, qui consiste à soutenir et accompagner les entreprises dans leur démarche d’exportation.

Cela passe par des services pour aider les entreprises à développer leur présence à l’étranger, en fournissant des conseils, des informations sur les marchés internationaux, des formations, et encore plus.