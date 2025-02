Les Escoumins boycottent les produits américains

Avec la guerre tarifaire imposée par les États-Unis, la Municipalité des Escoumins veut se tourner vers les produits canadiens d’abord et avant tout.

À la prochaine séance du conseil municipal, prévue le 17 février, les élus adopteront une résolution « pour que tous les produits américains qu’elle achète et consomme soient de plus en plus remplacés par des produits fabriqués au Canada », dévoile le maire André Desrosiers dans un communiqué de presse, le 3 février.

L’objectif est ainsi d’exclure totalement tout ce qui provient des États-Unis. « En excluant les produits américains et en les remplaçant par des produits canadiens, nous nous assurons d’éviter d’acheter des produits américains qui ne sont pas fabriqués par des travailleurs canadiens ou québécois », commente l’élu escouminois.

Selon lui, le signal envoyé à nos voisins du Sud doit être clair. « Cette guerre tarifaire est injuste et aura des conséquences majeures sur notre économique », croit-il.

Le maire invite également les commerçants de son territoire à réduire au maximum l’offre américaine sur les produits offerts à leurs clients.

« Cette initiative, je l’espère, pourra envoyer un message fort à l’administration américaine. Soyons unis pour notre pays », conclut M. Desrosiers.

Notons que la Fédération québécoise des municipalités a dénoncé aujourd’hui l’impact des tarifs douaniers sur les municipalités du Québec. Elle a formulé plusieurs demandes au gouvernement provincial, dont de prévoir une majoration de 25 % de l’appréciation du prix pour les biens et services d’origine américaine dans le cadre d’un appel d’offres.

« Les tarifs imposés par les États-Unis sont inacceptables et nuisent gravement à nos régions. Le gouvernement du Québec doit permettre aux municipalités d’évincer les biens et services d’origine américaine de leurs appels d’offres », a déclaré Jacques Demers, président de la FQM.