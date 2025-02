Baie-Comeau : Abby est retrouvée saine et sauve 

Portée disparue depuis le 27 janvier, Abby, une caniche royale, a finalement retrouvé sa famille saine et sauve, à leur immense soulagement.

« Abby est au chaud et à la maison », a mentionné Océane Poirier au journal le Manic après une semaine de recherche sans relâche

Les derniers jours ont été éprouvants pour la famille Poirier. Malgré un certain découragement face au manque d’informations, ils ont persisté dans leurs recherches avec espoir et détermination. « Nous n’avions aucune information hier », raconte Océane Poirier, avant d’exprimer sa gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué aux recherches. « On est très heureux de la savoir auprès de nous ».

Si Abby semble en bonne santé et ne présente aucune blessure apparente, un examen médical chez le vétérinaire est prévu afin de s’assurer qu’elle n’a subi aucun dommage lors de sa disparition.

Cette heureuse issue met fin à plusieurs jours d’angoisse et souligne l’importance de la solidarité dans de telles situations. Grâce à la mobilisation de la communauté et à la détermination de ses maîtres, Abby peut désormais retrouver la chaleur de son foyer.

.