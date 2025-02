Les journées de la persévérance scolaire sont de retour cette année

Les Journées de la persévérance scolaire reviennent dans nos écoles du 10 au 14 février sous le thème La persévérance fait toute la différence, toujours avec l’objectif de faire aimer les bancs d’écoles à nos jeunes.

C’est à la polyvalente des Rivières de Forestville et à la polyvalente des Berges des Bergeronnes que se tiendront des kiosques interactifs animés par le Carrefour-Jeunesse emploi (CJE) Haute-Côte-Nord, les Maisons des jeunes et le CISSS de la Côte-Nord, marque de commerce des précédentes éditions.

Les élèves auront également l’occasion de participer à un jeu d’évasion stimulant et à la création d’une œuvre collective tout au long de la semaine.

« De plus, des collations spéciales, des mots d’encouragement et plusieurs petites attentions seront distribués pour souligner l’implication et l’engagement des jeunes dans leur parcours scolaire », peut-on lire dans le communiqué de presse du CJE à propos de l’événement.

L’organisation indique que l’édition de cette année est plus importante que jamais en raison du divertissement que consomme les jeunes, qui peut parfois donner une mauvaise image du concept de succès et de dépassement de soi.

« À l’ère des médias sociaux, les jeunes sont inondés d’images et de récits qui donnent l’illusion du succès instantané. Ces histoires peuvent être inspirantes, mais elles véhiculent souvent une fausse perception : celle d’une réussite facile et rapide », nous apprenne-t-il.