Sacré-Cœur dévoile son projet de promenade

Ce n’était pas les curieux qui manquaient en cette froide soirée du 29 janvier à la salle municipale de Sacré-Cœur. Ils sont venus assister à la présentation d’un projet de promenade qui sera entamé cet été par la municipalité.

La maire Lise Boulianne a d’abord introduit le projet comme un outil de développement pour le village, que les jeunes ont tendance à quitter faute d’attraits intéressants.

« Vous n’êtes pas sans savoir que notre MRC est l’une des plus dévitalisées au Québec », a-t-elle annoncé à la foule en ouverture de la séance de présentation.

« Je pense qu’on doit faire quelque chose pour essayer de les garder, et pour leur donner quelque chose d’attrayant dans le village », a-t-elle ajouté.

Sur ce côté, le projet n’y va pas de main morte puisque tout le rectangle entre la caisse populaire Desjardins, le Jardin Place des Fondateurs, la route 172 et le devant de l’église sera réaménagé et remis à neuf.

Lise Boulianne a indiqué que le tout sera livrable au cours de l’été.

Les grandes lignes

La Municipalité de Sacré-Cœur voit grand avec ce petit terrain. D’abord, elle prévoit installer deux cabanes de 6 kiosques avec des volets qui seront disponibles pour les organismes et les gens qui veulent les louer comme les artisans.

Ces dernières seront construites en cèdre et auront accès à l’eau chaude, l’électricité et l’éclairage, et seront installées de manière permanente.

Le trottoir en béton étampé aura une largeur de 12 pieds tout au long de la promenade jusqu’à l’avant de l’église, dont l’asphalte sera entièrement refait ainsi que le transfert pour les marches qui mènent sur les perrons.

Toute la partie asphaltée devant l’église sera remise à neuf. Photo capture d’écran

Pour les agréments de la partie pavée, il y aura des bancs de parc, des bacs à fleurs, des modules de poubelle et recyclage ainsi que des tables pour manger.

Finalement, l’instance municipale prévoit installer des bornes pour les vélos électriques à côté de ses bornes de recharge actuelles près du bâtiment municipal. Elle pense également installer des bicyclettes électriques en libre-service bien qu’elle n’ait pas spécifié le nombre d’unités disponibles pour le moment.

Privilégier le local

Le village de Sacré-Cœur tentera de faire tenir le tout sur un budget d’un peu plus de 830 000 $ tout en essayant d’en faire rentrer le plus possible dans les subventions comme le Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec et celles de la MRC, aux dires de Lise Boulianne.

Cette dernière a également fait savoir le vœu de la municipalité d’y aller « le plus local possible » dans le projet, en citant certains éléments comme les bacs à fleurs qui pourraient être construits à Sacré-Cœur même.

Le cèdre utilisé pour construire les cabanes sera issu directement des entrepôts du groupe Boisaco. La scène pour les spectacles sera démontable, et pourra donc être utilisée pour tenir des événements divers dans le village.

L’élue a dévoilé que certains éléments de la promenade pourraient être mis de côté étant donné que les coûts finaux de réalisation peuvent varier.

100 % municipal

La Municipalité a fait les démarches d’acquisition pour le terrain vague adjacent à la caisse sur la rue Lévesque au centre du village il y a quelques années, et a depuis ficelé tous les détails administratifs pour aménager quelque chose de neuf sur cette partie de l’ancien cimetière.

Bien qu’elle ait flirté avec l’idée de faire affaire avec une firme d’architecte pour les différentes étapes de réalisation comme les plans et devis, elle a décidé de se tourner vers les employés municipaux pour dessiner les contours et les éléments de la nouvelle promenade.

« On a vu les coûts et on a téléchargé le logiciel pour le faire nous-mêmes », a expliqué le directeur général, Jeannot Lepage, à l’audience.

Les élus pensent déjà à une deuxième phase pour le futur, bien qu’ils « ne peuvent pas s’avancer trop vite », a fait savoir Mme Boulianne.