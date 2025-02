Congédiement de Bernard Gauthier : “C’est salaud” 

« Ça a été relativement convenable, ça a brassé un petit peu. Mais on est capable de faire la part des choses. Il y avait de la déception, donc on comprend que ça peut générer un peu de frustration », a dit Marc Leclerc, directeur général de l’Union des opérateurs de machinerie lourde de la FTQ, à propos de l’annonce faite à M. Gauthier, dans les dernières heures.

La FTQ-Construction a montré la porte à Bernard Gauthier, mercredi.

La direction a été « forcé » d’agir face à une décision « unanime » du comité exécutif et de l’ensemble des collègues de travail de Bernard Gauthier, selon M. Leclerc.

Il y a près de 35 ans que le Nord-Côtier était à l’emploi du syndicat. Ses façons d’agir et ses propos colorés ne datent pourtant pas d’hier.

« L’insubordination et le manque de respect (…) Je suis convaincu qu’il a été longuement toléré » a admis M. Leclerc, en entrevue avec Le Nord-Côtier. « On a une nouvelle direction avec un nouveau comité exécutif et des consultatifs régionaux. Beaucoup de jeunesse qui s’implique chez nous. L’insubordination et le manque de respect, avec la relève, ça ne passe plus », a-t-il poursuivi.

C’est donc « un vent de changement » sur le syndicat qui représente 8 000 personnes au Québec, qui aurait mené à la perte de Bernard Gauthier.

L’ignorance dont il aurait fait preuve face aux consignes et mesures disciplinaires qui lui ont été données n’est pas étrangère non plus à son congédiement, nous dit-on.

Le syndicat avait entre autres demandé à Bernard Gauthier que le contenu des vidéos qu’il rendait publiques sur ses réseaux sociaux durant les heures de travail soit approuvé, ce qu’il n’a pas respecté.

Marquant

Dans le communiqué annonçant le congédiement de Bernard Gauthier, la FTQ-Construction lui reconnait certaines qualités et surtout, le fait que le personnage a marqué le Québec « pour les bonnes ou les mauvaises raisons ».

« Ça va être tout qu’une paire de chaussures à chausser », a dit Marc Leclerc, à propos de la personne qui viendra éventuellement occuper son poste, désormais vacant. « Cette personne-là, qui va oser relever le défi, et qui va s’impliquer syndicalement pour le bien de l’ensemble des membres, peu importe les opinions qu’on a, on veut que tout le monde travaille en collaboration, pour s’assurer que ça se fasse bien. »

Sous le choc

Le principal intéressé a réagi à son congédiement, dans une brève vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Bernard Gauthier s’est dit « sous le choc ».

« C’est salaud en esti, je ne vous le cacherai pas. Avoir donné tant de temps, d’énergie pour le mouvement syndical », y commente-t-il. « J’ai juste dénoncé une vérité que ça fait des années qu’on endure », a-t-il ajouté, avant de mentionner qu’il allait pour l’instant « décanter tout ça ».

Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo comptait déjà plus de 300 commentaires, essentiellement de soutien à M. Gauthier, et plus d’une centaine de partages.