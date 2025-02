Nouveau propriétaire au Club Chasse et Pêche Tadoussac

Le Groupe JGS reprend les rênes du Club Chasse et Pêche Tadoussac. Il s’agit de sa deuxième acquisition d’une pourvoirie en Haute-Côte-Nord depuis quelques mois seulement.

« Avec cette acquisition, le Groupe JGS réaffirme son engagement envers le développement du tourisme de plein air et de la chasse et pêche au Québec », déclare la compagnie qui prend de plus en plus d’essor sur la Côte-Nord.

Pour mener à bien cette nouvelle ère, Andy Proulx est nommé directeur général et prendra en charge la gestion et le développement du site. Sous cette nouvelle direction, plusieurs améliorations sont en cours afin d’offrir « une expérience inégalée aux amateurs de chasse et de pêche », promet-on par voie de communiqué.

La qualité de la pêche sera optimisée grâce à une gestion rigoureuse des plans d’eau et un accès facilité à l’ensemble des lacs, désormais accessibles en voiture.

Du côté de la chasse, de nouveaux territoires seront aménagés afin d’élargir les possibilités pour les passionnés. De plus, la chasse à l’ours fera son grand retour dès le printemps, tandis que la chasse au petit gibier sera de nouveau accessible dès l’automne. « Ces nouveautés marquent une volonté claire de revitaliser l’offre cynégétique du Club », soutient le Groupe JGS.

En saison hivernale, le Club Chasse et Pêche Tadoussac a élargi ses activités avec l’introduction de la pêche blanche, offrant aux visiteurs une expérience immersive. Par ailleurs, des forfaits motoneige avec repas sont maintenant proposés afin de séduire les amateurs d’aventure en plein air.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’élever le Club Chasse et Pêche Tadoussac à un nouveau niveau. Avec ces améliorations et une équipe dévouée, nous voulons offrir à nos clients une expérience de plein air inégalée, été comme hiver », assure le nouveau directeur général, Andy Proulx.

Rappelons que le Groupe JGS, dirigé par Jean-Guy Sylvain, a fait l’acquisition de plusieurs entreprises de la région depuis deux ans. Il s’est d’abord porté acquéreur du Grand Hôtel à Baie-Comeau, du restaurant et hôtel Le Danube Bleu à Forestville ainsi que de la pourvoirie Club Lacs des Sables et Paradis des Bergeronnes.

