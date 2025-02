Saloon de Portneuf-sur-Mer : un steakhouse aux couleurs locales

Le concept du nouveau restaurant qui ouvrira cet été à Portneuf-sur-Mer se précise. Inspiré des steakhouses du Texas, Le Saloon veut être un endroit plaisant où partager des repas avec une bonne touche locale dans son menu.

Les démarches vont bon train pour la nouvelle équipe du Saloon, qui a signé son bail et qui attend d’aller sur le site de son futur restaurant pour orienter les rénovations à accomplir et la préparation de son menu.

Une chose est sûre, c’est que les steaks n’auront pas fini de se faire tourner de côté dans les casseroles cet été.

Le vice-président gestion du Saloon de Portneuf-sur-Mer, Kevin Drolet, parle d’un menu d’une poignée de plats qui tourne autour des steaks, des hamburgers et des fruits de mer.

« On va s’inspirer du sud des États-Unis et de ses restaurants style country, et notre but est d’intégrer la saveur locale », indique-t-il au Journal.

Ce dernier ajoute que Le Saloon prévoit s’associer avec les entreprises locales pour qu’elles aient leur propre plat dans l’établissement.

« On veut que la communauté fasse partie intégrante du restaurant, et c’est sûr qu’on va essayer de s’adapter aux demandes », termine-t-il.

Nouveau décor

Le chapeau de cowboy ne sera pas obligatoire à l’entrée, mais il sera fortement encouragé à en croire la façon dont Kevin Drolet visualise le décor du Saloon.

« On parle beaucoup de néons, du bois de grange et de belles tables », résume l’entrepreneur.

Il divulgue que l’aménagement de nouveaux espaces ne sera pas nécessaire, mais qu’il aimerait peinturer l’extérieur et afficher le logo à quelques endroits.

« On aimerait mettre des panneaux publicitaires sur la route 138, et même un logo éclairé sur la bâtisse », annonce M. Drolet.

Un partenariat en or

Charmé par l’endroit et son potentiel, Kevin Drolet a entrepris un partenariat avec la distillerie Québec North Shore de Chute-aux-Outardes.

Il rapporte bien connaître le copropriétaire de la distillerie Jean-Philippe Ouellet, qui est derrière le concept western du restaurant.

« C’est un franchiseur, donc tout ce qui est alcool va relever d’eux. On va avoir de l’amaretto, du rhum, de la vodka et deux bières qui vont provenir d’eux », souligne-t-il.

Il ajoute que Le Saloon fera affaire avec la brasserie Labatt pour compléter son menu de bières.

L’entrepreneur annonce qu’il y aura « quelque chose de gros » à l’occasion de l’ouverture officielle qui aura lieu en juin.