Une glace pour l’automne à l’aréna des Escoumins

Après plus d’un an sans aréna, les clubs sportifs et les enthousiastes seront contents d’apprendre que le centre sportif Charles-Édouard-Boucher des Escoumins aura de la glace à l’automne 2025.

C’est du moins le souhait le plus cher du maire André Desrosiers, qui estime qu’il y aura de la glace au-dessus du béton au centre de l’aréna pour le mois de septembre.

Ce qu’il qualifie de « projet régional » a été confronté au refus du Programme d’aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) en juin 2024 et depuis, la Municipalité des Escoumins s’est retroussée les manches pour réaliser le projet d’une autre manière.

L’élu indique que le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit maintient son engagement initial d’environ 300 000 $, qui sera complété avec un règlement d’emprunt d’une somme équivalente de la part de la municipalité.

Le projet total se chiffre au-delà du million de dollars.

Nouvelle soumission

La Municipalité des Escoumins avait déjà appliqué sur deux enveloppes de la MRC de La Haute-Côte-Nord pour un total de 175 000 $ dans la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) et dans le Fonds régions et ruralité volet 4.

« Notre projet avait été accepté conditionnellement à ce qu’on reçoive le PAFIRSPA, donc on a représenté le dossier à nouveau pour récupérer l’argent qui nous avait été dédié », laisse entendre le maire.

Ce dernier indique au passage que le projet respecte toujours les critères même si la forme a changé, et qu’il est content que l’affaire se règle enfin au niveau du financement.

Prochaines étapes

L’instance municipale ira en appel d’offres pour faire ajouter une boîte électrique, remplacer les bandes et remettre à neuf les compresseurs.

« On lance le processus du règlement d’emprunt et on commande l’équipement pour être en mesure de l’avoir pour cet automne », résume André Desrosiers.

L’équipe municipale procédera à divers travaux comme le déplacement temporaire des bandes afin de libérer la dalle de béton qui devra être polie. Pour mettre une couche de glace sur le béton, un tapis réfrigérant sera déposé sur la glace.

Le tapis est garanti pour 15 ans, et pourra être enlevé au besoin lorsque la municipalité aura besoin d’être sur le béton pour des événements ou des rassemblements qui ne nécessitent pas de glace.

« On a entendu dire que les municipalités qui avaient une dalle d’asphalte avaient plus de problèmes que celles qui avaient une dalle de béton comme nous, donc nous sommes confiants que ça va durer longtemps », souligne le maire.