Volleyball | Les Macareux accueillent la visite à Sept-Îles

Habitué d’être le visiteur, le Club de volleyball régional les Macareux jouera le rôle d’hôte le 8 février à l’école Manikanetish de Uashat. Le deuxième tournoi du Circuit Excellence U15 féminin y sera disputé.

La formation des Macareux U15 de la Côte-Nord accueillera les Libellules de Joliette, l’Essor de Québec, l’Envolley de Sherbrooke et les Hirondelles du Saguenay, des clubs qu’elle n’a pas affrontés au premier tournoi le 11 janvier. Lors de ce rendez-vous, les volleyeuses des entraîneurs Yan Savoie et Frédéric Clements avaient pris la quatrième place sur treize formations.

L’équipe, qui regroupe des volleyeuses de Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Pessamit, sera en action à 10 h, 11 h 30, 14 h 30 et 16 h.

Lors de la journée du 8 février, les joueuses et leurs entraîneurs auront aussi droit à une programmation culturelle.

« Puisque la rencontre se tiendra dans une communauté autochtone, il nous semblait important de mettre de l’avant la riche culture innue afin que les jeunes, entraineurs, parents et accompagnateurs puissent découvrir la beauté des traditions de celle-ci », mentionne l’organisation des Macareux.

Les participants et la visite pourront profiter du shaputuan érigé en permanence dans la cour d’école. Il sera chauffé et accessible de 9 h à 15 h. À l’intérieur, il y aura une aire de repos et bon nombre d’activités culturelles. De 9 h à 12 h, une démonstration de cuisson de gibier et un atelier sur la banique sont prévus, de 12 h à13 h ce sera de la dégustation de mets traditionnels et de 13 h à 15 h, il sera possible de suivre un atelier sur la linguistique.