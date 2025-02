Accès en santé mentale : le CISSS Côte-Nord accélère la prise en charge 

Dans un contexte où l’accès aux services de santé mentale est un enjeu majeur au Québec, le CISSS de la Côte-Nord annonce une avancée significative pour sa clientèle adulte.

En avril 2024, 77 personnes étaient en attente d’un service et actuellement, la porte d’entrée est sans délai.

Selon Jennifer Lavallée, directrice des programmes en santé mentale, cette amélioration découle d’une réorganisation efficace. « Nous avons optimisé le mécanisme d’accès en santé mentale pour accélérer la prise en charge », mentionne-t-elle.

Des stratégies efficaces

Parmi les stratégies mises en place afin d’éliminer cette liste d’attente, l’équipe a travaillé sur l’augmentation des heures de travail volontaires du personnel, l’achat de services auprès de psychologues externes, la révision des processus et des listes d’attente, le lancement du programme thérapeutique Personnalité et ses composantes et le renforcement du partenariat avec les organismes communautaires.

Une avancée, mais des défis persistants

Si la porte d’entrée ne présente plus de délais, certains services spécialisés ont encore une liste d’attente. « Il y a encore du travail à faire », reconnaît Mme Lavallée.

Toutefois, les cas urgents sont traités immédiatement et d’autres solutions sont proposées en attendant un suivi complet.

D’ailleurs, Mme Lavallée qui est également directrice des programmes dépendance et itinérance au CISSS de la Côte-Nord, souligne l’importance primordiale de travailler en collaboration avec les organismes communautaires.

« Nos partenaires communautaires jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des patients », rappelle-t-elle. « C’est ensemble que nous pouvons diversifier l’offre et mieux répondre aux besoins de la population. »

L’importance de l’intervention précoce

L’Aire Ouverte est un bon exemple de rôle clé dans la prévention et l’accompagnement des jeunes en santé mentale.

En intervenant rapidement auprès des moins de 18 ans et des jeunes adultes, il offre un accès simplifié à des services adaptés, prévenant ainsi l’aggravation des troubles pouvant nécessiter des interventions plus complexes à l’âge adulte.

Mme Lavallée souligne que cette prise en charge pourrait, à moyen et long termes, réduire la pression sur les services en santé mentale pour adultes.

Un appel à la population

Jennifer Lavallée rappelle que plusieurs ressources sont disponibles, et ce, en tout temps. « Il est crucial de demander de l’aide via le 811, les services en santé mentale ou les organismes communautaires », lance-t-elle.

Elle insiste sur l’importance de ne pas hésiter à faire une demande d’aide, même en cas d’incertitude. « Peu importe la situation, il existe toujours une solution et du soutien disponible », répète-t-elle. « Nos partenaires communautaires jouent un rôle essentiel pour assurer une prise en charge adaptée et continue. »