Le Sentier du moulin sera bonifié aux Escoumins

La Municipalité des Escoumins procédera à la bonification du Sentier du moulin pour le rendre plus accessible dans le secteur de la rue du Quai.

Selon le maire des Escoumins, André Desrosiers, les travaux seront entamés ce printemps, grâce à une aide financière de 75 000 $ de la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Le projet consiste à faire poursuivre le sentier dans les boisés qui descendent dans la baie jusqu’à la fin de la rue du Quai.

« Les gens vont pouvoir avoir accès aux plages dans ce coin-là, et on va mettre des tables à pique-nique et on va continuer le sentier jusqu’au quai du traversier », fait savoir le maire.

En effet, ce dernier tronçon de baie possède une « très belle vue » d’où on peut voir le village, aux dires de M. Desrosiers.

Dans le début du sentier, l’instance municipale installera un garage qu’elle a acquis lors de la construction du stationnement du salon d’esthétique Sublime du Nord.

Ce garage appartenait au magasin général il y a belle lurette, et il sera remonté avec sa charpente d’origine.

« C’est un garage qui date d’une centaine d’années, et on veut le mettre près de la poissonnerie pour que les artisans puissent exposer leur matériel et leurs œuvres », révèle l’élu.

Rappelons qu’à l’automne dernier, une borne touristique numérique a été installée près de l’entrée du sentier escouminois. Elle présente les attraits touristiques du village et des environs.