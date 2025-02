Ligue de hockey Senior AA | La finale souhaitée

Bien malin qui pourra prédire l’issu de la finale de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Circuit CFM entre les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles et les Pionniers CFL de Baie-Comeau. Il n’y a qu’un point qui a séparé les deux formations en saison, et chacune a gagné deux matchs contre l’autre.

Erick Miousse est bien content de retrouver Baie-Comeau en finale.

Il accueille cette finale entre les deux clubs avec enthousiasme. « Je voulais vraiment rencontrer cette équipe », a fait savoir l’entraîneur-chef des Basques.

Il explique ça par le fait que Sept-Îles a été éliminée en deux matchs l’an passé au premier tour des séries, après qu’il ait pris les rênes de l’équipe à l’approche des séries, et pour une rivalité entre deux formations qu’il voit maintenant sur un pied d’égalité.

« L’an passé, j’ai ramassé l’équipe à la fin janvier. J’ai voulu implanter mon système, mais trop peu trop tard », a-t-il dit.

En saison régulière, Basques et Pionniers se sont partagé les matchs, deux victoires de part et d’autre.

« On est à armes égales. Deux excellentes formations bien équilibrées. Au niveau vitesse et talent, ils sont comme nous », a laissé entendre Erick Miousse.

Et même si les Pionniers ont l’avantage avec le premier match à Baie-Comeau, sur une plus grande glace, le coach des Basques est très confortable avec ça. « On a des joueurs rapides qui sont capables d’exprimer leur talent sur une grande patinoire. »

Ce qui est aussi encourageant pour l’entraîneur de la formation septilienne, c’est que sa troupe est sortie en force lors de la première période pour les deux derniers matchs contre Port-Cartier. « C’est de bon augure. C’est une lacune qu’on avait avant », a-t-il mentionné.

Finale attendue

Pour le directeur général des Pionniers CFL de Baie-Comeau, c’est la finale qui était attendue, celle entre les deux villes avec le plus gros bassin.

« Je pense que la Côte-Nord est choyée d’avoir une finale Baie-Comeau – Sept-Îles », a souligné Samuel Gagnon. « Il y a du talent et de la profondeur dans les deux équipes », a-t-il ajouté.

Il décrit les Basques comme une formation rapide, avec de jeunes joueurs et de bons gardiens. Il prévoit une série avec du beau jeu de transition, des matchs serrés et de la robustesse.

« On ne changera pas notre style de jeu parce qu’on affronte Sept-Îles. Les gars sont prêts, ils ont hâte. On a travaillé toute l’année pour ça et on veut défendre notre titre », a-t-il dit.

Samuel Gagnon s’attend à la meilleure foule de la saison pour un match des Pionniers, au Centre sportif Alcoa, lors du duel de samedi. Une chose est sûre, les deux hommes de hockey soutiennent que la discipline fera la différence.