La première matinée musicale de l’année à Baie-Comeau

L’École de musique Côte-Nord tiendra sa première matinée musicale de l’année 2025, le 16 février à 10 h 30 dans le foyer du Centre des arts de Baie-Comeau. Encore une fois, les talents musicaux des élèves seront mis en lumière.

Ce concert, préparé avec soin par les professeurs et leurs élèves, regroupera une variété de performances allant de la musique classique à des morceaux contemporains.

« Les élèves auront l’occasion de démontrer tout ce qu’ils ont appris, en interprétant des morceaux sur différents instruments (violon, alto, violoncelle, piano, chant, flûte, hautbois) et dans diverses formations dont des numéros en solo, duo, trio et plus encore », divulgue la directrice de l’école, Pia Di Lalla.

De nombreux compositeurs et artistes seront à l’honneur pour l’occasion, dont Bach, Mozart, Schuman, John Williams, et plusieurs autres.

Les spectateurs assisteront aux performances d’ensembles comme la chorale d’éveil musical de Nicole Champagne qui interprétera la pièce C’est la St-Valentin. Ils entendront également l’Orchestre débutant avec le menuet tiré de Don Juan de Mozart sous la direction de Pia Di Lalla ainsi qu’un arrangement de Paul Cook de la pièce thème du film Harry Potter, dirigé par Jasmine Perron.

Le spectacle sera suivi de l’Orchestre intermédiaire avec la chanson Over the Rainbow, un arrangement de Bob Cerulli.

Le professeur de cordes de l’École de musique Côte-Nord, Jasmine Perron, prépare aussi la relève de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau. Depuis leurs débuts, l’École de musique et l’Orchestre à cordes maintiennent des liens très serrés. Cet orchestre préparatoire proposera des airs qui aideront à plonger dans ce temps de l’année.

Rappelons que l’École de musique Côte-Nord est reconnue comme organisme de bienfaisance et de charité et qu’elle peut fournir des reçus pour fins d’impôt pour les dons qu’elle reçoit. Le public pourra faire un don lors de cette matinée grâce à des bénévoles présents sur place pour le recueillir.