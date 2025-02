La troupe Chaud Bizzz prête à revivre ses 20 dernières années

Après plusieurs mois de préparation, c’est bientôt le début des festivités du 20e anniversaire de la troupe Chaud Bizzz. Les artistes sont dans les dernières répétitions et plus que prêts à faire revivre au public les meilleurs moments de Chaud Bizzz à travers les années.

Du 12 au 15 février, Valérie Boulianne-Lefrançois et Jordan Lévesque donnent rendez-vous au public baie-comois. Sous le thème des retrouvailles, ce sont 5 représentations en formule repas spectacle qui seront présentées à l’hôtel Le Manoir.

« Le spectacle a vraiment été monté pour que le public revive des souvenirs. On a bâti les blocs musicaux à partir des demandes spéciales de tous les anciens. Déjà, en répétition, on a des frissons », affirme Nina Célant, directrice de la production.

À propos des artistes

En plus des deux artistes principaux soit Valérie Boulianne-Lefrançois et Jordan Lévesque, ce sont 9 anciens qui renoueront avec la scène pour ce spectacle.

D’abord, Nina Célant retrouvera également la scène à titre de chanteuse. Cette dernière n’a jamais réellement quitté la troupe, car elle a été impliquée dans l’administration des derniers spectacles. Son dernier passage comme chanteuse remonte cependant à 2016.

Ensuite, Simon Philibert, retrouvera son micro de chanteur en plus d’assurer l’animation des spectacles. Ce sera une belle surprise pour le public, car sa participation comme chanteur n’a pas encore été confirmée. Il est impliqué dans la troupe depuis bon nombre d’années et a été chanteur de 2008 à 2015.

Pour conclure le panel d’invités, plusieurs anciens ont accepté l’invitation soit :

Krystel Gagné | 2004 à 2009

Carole-Anne Rousseau-Vigneault | 2012 à 2015

Stéphanie Collin | 2014 à 2015

Laurie-Kate Bernatchez | 2006 à 2010

Isabelle Perron | 2009 à 2011

Audrey Caron | 2012 à 2013

« Ça fait remonter plein de beaux souvenirs d’être sur la scène avec tout le monde. Même après toutes ces années, Chaud Bizzz c’est encore comme une grande famille », témoigne Valérie Boulianne-Lefrançois.

Réservations et achats de billets

Des forfaits souper-spectacle et brunch-spectacle sont toujours disponibles. Quatre représentations auront lieu en soirée avec l’option de repas spectacle ou l’option spectacle seulement. Le souper est prévu à 18 h et le spectacle à 20 h 30.

L’accès à la salle se fait à compter de 17 h 30 pour ceux ayant opté pour la formule souper-spectacle. Pour les détenteurs de billets spectacle seulement, les portes ouvriront à compter de 19 h 00.

Désirant rejoindre une clientèle plus variée, dont les aînés et les familles avec de jeunes enfants, un spectacle pendant l’heure du brunch aura lieu le 15 février en matinée à compter de 10 h pour le déjeuner et 11 h pour la représentation.

L’achat de billets peut se faire via le www.chaudbiz.ca. Selon la disponibilité, des billets seront également disponibles à la porte pour le spectacle seulement au coût de 48 $.

Rappelons que l’événement est présenté par le Groupe Dechamplain Filiatrault Normand de la Financière Banque Nationale et Débosselage D’Auteuil.