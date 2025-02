Plus d’équipements à la salle d’entraînement de Longue-Rive

Les utilisateurs de la salle conditionnement physique de Longue-Rive seront contents d’apprendre que de nouveaux équipements sont maintenant disponibles grâce à des investissements de la MRC de La Haute-Côte-Nord et de l’organisation municipale.

La responsable des loisirs à la Municipalité de Longue-Rive, Caroline Hovington, dévoile que ce sont trois machines qui ont fait leur entrée dans la salle de conditionnement physique, elle qui a ouvert ses portes en 2019 et qui en possède maintenant plus d’une dizaine.

Les investissements totaux qui frôlent de près les 10 000 $ ont permis à l’instance municipale de se porter acquéreur d’un nouveau tapis roulant, d’un hack squat pour exercer les membres inférieurs et d’une multistation comportant plusieurs fonctions.

Cette multistation porte bien son nom puisqu’elle a des sièges et des poignées « tout le tour » pour que les usagers puissent réaliser un entraînement complet et à leur guise.

La responsable des loisirs souligne que ce projet d’amélioration fait suite à des demandes d’utilisateurs de la salle qui, à ses dires, est bien fréquentée.

« Ils sont contents, car ils peuvent travailler plusieurs aspects de leur musculation quand ils s’entraînent », dit-elle.

Portes ouvertes

Les nouveaux investissements ont été soulignés lors d’une soirée portes ouvertes le 3 février en compagnie du naturopathe longue-rivois Justin Cloutier et la kinésiologue du CISSS de la Côte-Nord, Julie Bourgeault, qui donnera des ateliers gratuits un lundi par mois jusqu’au mois de mai.

Caroline Hovington indique qu’il y avait plusieurs personnes qui n’étaient jamais venues, ainsi que des gens qui en ont profité pour renouveler leur abonnement.

Notons que ces ateliers serviront à aiguiller les usagers sur leurs opérations dans la salle de conditionnement physique.

« Il sera question de comment ajuster les appareils et comment créer son plan d’entraînement, selon ses besoins. La kinésiologue va soutenir et accompagner les abonnés pour leur donner des trucs et des astuces », mentionne Mme Hovington.

Pour la suite

Une légère hausse de prix est maintenant en vigueur en raison des nouveaux équipements, mais les abonnements de six mois ont été créés pour faire réaliser des économies.

Les tarifs passent de 30 $ à 40 $ pour les adultes et de 15 $ à 25 $ pour les étudiants et les membres de la FADOQ pour un abonnement d’un mois qui peut aussi être modulé à 6 ou 12 mois.

La responsable des loisirs fait savoir que rien de concret n’est prévu après les ateliers pour le moment, mais entend peut-être mettre en place d’autres services.

« On verra après l’été si les gens ont aimé le programme avec la kinésiologue, peut-être qu’à l’automne, on pourra mettre en place un nouveau programme avec un entraîneur privé », annonce-t-elle.

Les nouveautés qui pourraient être développées dans le futur dépendront de la demande et de l’intérêt des usagers de la salle de conditionnement physique.