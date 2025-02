Un livre qui retrace l’histoire de Pointe-aux-Outardes

Pointe-aux-Outardes aura bientôt un ouvrage retraçant son histoire grâce au travail passionné de Carole Hovington.

Retraitée et originaire du village, elle vient de finaliser son livre intitulé Un village en territoire austère : Pointe-aux-Outardes. Quand des colons se donnent un village. Un projet né d’une curiosité insatiable et d’un profond attachement à ses racines.

Fille de Pointe-aux-Outardes, Carole Hovington descend d’un des pionniers du village, Ferdinand Ross. Son père lui a transmis la passion de l’histoire et de la généalogie dès les années 1970 lorsqu’il a fait réaliser l’arbre généalogique de la famille. Puis, en 1983, un premier livret sur le village, rédigé par Jean-Guy Nadeau, est venu nourrir son intérêt, mais aussi soulever davantage de questions.

« On sait qu’il y avait des habitants en 1851, mais qui étaient ces gens-là et même, est-ce qu’il y en a eu avant eux ? Est-ce que la Compagnie de la Baie d’Hudson y était pour quelque chose ? Pourquoi des gens sont venus s’installer à Pointe-aux-Outardes alors que c’est un territoire austère, loin des grands centres ? », exprime-t-elle.

Voilà les interrogations qui ont poussé Mme Hovington à entreprendre un travail de recherche approfondi pour retracer le passé de sa communauté.

Un travail minutieux de recherche

Pendant plus de quatre ans, l’auteure a arpenté les centres d’archives, de Montréal à Saguenay, en passant par la Société historique de la Côte-Nord. Elle a consulté des documents gouvernementaux, épluché des ouvrages historiques et même fouillé les archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

« Pendant environ deux mois et demi, j’ai épluché les archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson, de poste de Tadoussac, des Ilets-Jérémie, de Pessamit ainsi que les archives de la maison mère à Lachine. Tous étaient en anglais et écrits à la main, alors j’ai aussi dû déchiffrer et traduire les informations pour arriver à trouver les éléments qui concernaient Pointe-aux-Outardes et les mettre dans leur contexte », précise-t-elle.

Mme Hovington a tenu à ce que chaque information repose sur des faits vérifiés. « Il était important pour moi d’éviter d’amener des suppositions comme étant des faits. Il y a dans le livre quelques spéculations, mais c’est clairement indiqué. Il fallait donc que les éléments soient validés ou confirmés. »

Un projet devenu livre

Au départ, elle ne pensait pas nécessairement rédiger un livre. Mais à mesure que ses recherches avançaient, elle réalisait l’ampleur des informations inédites qu’elle découvrait.

« Je me disais sûrement que les habitants du village aimeraient savoir », confie-t-elle. C’est ainsi que son projet personnel s’est transformé en un ouvrage structuré et détaillé.

Son livre, richement illustré, compte environ 200 photographies, plans et documents historiques, ainsi qu’une imposante bibliographie de 25 pages.

Pour finaliser l’ouvrage, elle a sollicité la communauté du village via une annonce sur les réseaux sociaux. « Ce ne sont que de bons commentaires. J’ai déjà commencé à recevoir certaines photographies », raconte-t-elle avec enthousiasme.

Une publication indépendante

Carole Hovington va entamer le processus de publication en mars prochain avec une maison d’édition à compte d’auteur. Toutefois, le livre ne sera pas disponible en librairie, mais pourra être acheté en ligne via le site de l’éditeur.

Cependant, l’auteure prévoit d’en offrir un exemplaire à la bibliothèque municipale et à d’autres institutions locales. « J’ai déjà avisé la municipalité que je vais leur en donner un pour leur bibliothèque. J’ai déjà différents endroits comme ça où ce que c’est déjà planifié que je vais leur donner », se réjouit-elle.