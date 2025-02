Une soirée record pour sauver des vies 

La 6e édition du souper-bénéfice au profit du Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord a atteint un sommet historique cette année amassant un montant record de 95 000 $.

Tenu à l’hôtel Le Manoir, l’événement a réuni 250 participants mobilisés pour la cause de la prévention du suicide.

L’implication du président d’honneur de cette édition, Simon D’Auteuil, a joué un rôle significatif dans l’atteinte de ce montant jamais égalé.

Son témoignage personnel sur les défis de santé mentale qu’il a traversés à l’adolescence a suscité une forte émotion dans la salle. « C’est un sujet qui est super tabou, c’est un sujet qui fait mal », a-t-il affirmé devant l’assemblée.

Les billets d’entrée, vendus au coût de 135 $, ainsi que diverses activités de financement organisées durant la soirée ont contribué à cet impressionnant résultat.

Le nombre de commanditaires, en augmentation par rapport aux années précédentes, a également joué un rôle clé dans le succès de l’événement. Notons que le souper est passé à 5 services cette année. Il était encore une fois concocté par le chef du restaurant Chez Mathilde de Tadoussac, Jean-Sébastien Sicard, qui a la cause tatouée sur le cœur.

Un don de 5 000 $ d’un homme qui a malheureusement fait 12 tentatives de suicide après l’annonce d’un cancer a particulièrement ébranlé les convives. Il a été remis par le chef cuisinier de la soirée puisqu’il s’agit d’un de ses amis proches.

Le témoignage de Simon D’Auteuil, marqué par une franchise et une vulnérabilité assumée, a résonné chez de nombreux participants. Il a partagé un moment critique de sa jeunesse où il a frôlé le pire avant de trouver la force de demander de l’aide. « Aujourd’hui, je me sens heureux d’être devant vous en chair et en os à 40 ans, pour prendre le temps de vous parler et de vous raconter mon vécu », a-t-il confié.

Pour clore cette soirée sous le signe de la générosité et de la sensibilisation, M. D’Auteuil a passé le flambeau au président d’honneur de la prochaine édition, Marc-Antoine Tremblay de Desjardins.

L’équipe du Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers tous les participants, commanditaires et organisateurs qui ont contribué à cette réussite.

Cet événement annuel rappelle l’importance de briser les tabous entourant la santé mentale et de soutenir ceux qui traversent des périodes difficiles.

Avec Johannie Gaudreault