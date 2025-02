Des efforts nécessaires pour contrer le décrochage scolaire

Alors que les Journées de la persévérance scolaire (JPS) battent leur plein du 10 au 14 février, un récent sondage Léger, réalisé pour le Réseau québécois pour la réussite éducative, met en lumière des résultats révélateurs pour la région de la Côte-Nord. Ce sondage illustre à la fois des signes encourageants et des défis persistants en matière de réussite éducative.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 93 % des répondants estiment qu’un effort collectif est nécessaire pour favoriser la réussite éducative. Ce consensus souligne l’importance de l’implication conjointe des établissements scolaires, des familles, des communautés et des environnements sociaux des jeunes. De plus, 87 % des personnes sondées considèrent que la société doit en faire davantage pour soutenir la persévérance scolaire, tandis que 83 % reconnaissent que l’école n’est pas seule responsable de la réussite des élèves.

Par ailleurs, 85 % des répondants accordent une grande importance aux enjeux liés au décrochage scolaire, et 90 % jugent essentiel d’investir dans des mesures éducatives à long terme pour assurer la réussite des jeunes.

Des résultats préoccupants pour RAP Côte-Nord

Malgré ces chiffres encourageants, plusieurs résultats suscitent des inquiétudes. Seuls 45 % des répondants sont fortement d’accord pour considérer que le “premier métier” d’un jeune est d’être élève et que sa place est avant tout à l’école. Encore plus alarmant, seulement 22 % jugent très nécessaire de poursuivre des études postsecondaires pour accéder à un emploi bien rémunéré.

La rareté de main-d’œuvre semble également jouer un rôle déterminant : 72 % des répondants estiment que ce contexte pourrait inciter les jeunes à préférer le travail plutôt que de terminer leurs études. En outre, seulement 51 % des participants se disent bien informés des initiatives communautaires visant à soutenir la réussite éducative dans la région.

Autre fait notable : bien que 82 % considèrent l’obtention d’un diplôme d’études secondaires comme essentielle, les répondants de 18 à 34 ans accordent moins d’importance à ce diplôme que les générations plus âgées.

Un appel à l’action collective

Mélissa Chénard, directrice de RAP Côte-Nord, résume bien l’urgence d’agir : « La réussite éducative ne se limite pas seulement à l’obtention d’un diplôme. C’est aussi le développement de compétences clés telles que la créativité et la pensée critique, qui permettront aux jeunes de s’adapter aux réalités complexes de notre société. Le rôle de toute la communauté fait la différence! »

Elle ajoute : « Dans les dernières années, beaucoup d’acteurs se sont mobilisés pour la persévérance scolaire, et nous en sommes heureux et fiers! Toutefois, pour réussir à renverser la tendance du décrochage dans notre région, RAP a besoin que les acteurs influents et décideurs agissent en faveur de la réussite éducative et soutiennent activement les initiatives. »

Les Journées de la persévérance scolaire sont une occasion unique de mobiliser toute la communauté autour des jeunes. RAP Côte-Nord invite les parents, enseignants, employeurs et citoyens à poser des gestes concrets pour encourager les jeunes à persévérer. Chaque action compte pour bâtir une région où l’éducation est au coeur de nos priorités.