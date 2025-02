Linda Isabelle transmet sa passion de l’art aux enfants

L’artiste-peintre Linda Isabelle laisse place à son côté enfantin et lance une série d’ateliers créatifs avec des enfants de 4 à 12 ans. Une façon de transmettre sa passion de l’art aux plus jeunes.

Trois groupes de jeunes élèves prennent place dans l’atelier de l’artiste de Forestville depuis le début du mois de février. Ensemble, ils s’adonnent à différents types d’art, selon leur âge et la créativité de leur mentor, durant six cours.

« Il y a certaines activités qui vont être similaires, mais il y en a d’autres qui vont être poussées beaucoup plus. Et il y en a d’autres que les plus jeunes ne pourront pas faire. C’est sûr que les 4, 5, 6 ans ne pourront pas toucher aux chandelles, par exemple », explique celle qui a l’imagination débordante.

« On va faire des chandelles, du savon. On va vraiment toucher à plein de choses qui ne sont pas nécessairement toutes reliées au bricolage, mais qui touchent à l’art finalement », ajoute Linda Isabelle qui trouve important que les enfants puissent découvrir tous les aspects que peut prendre l’art.

Selon elle, la possibilité de toucher à l’art peut ouvrir des portes plus tard. « Il y a des jeunes qui le savent tout de suite vers quoi ils vont s’en aller côté métier, et il y en a d’autres qui ne le savent pas. Il y en a même qui ne connaissent même pas les possibilités. Les jeunes vont avoir pu toucher à ça. Peut-être que plus vieux, ils vont dire “moi, le savon, j’aimais ça”. »

À la fin de la série d’ateliers, les participants repartiront à la maison avec des œuvres, bien entendu. Toutefois, une petite exposition pourrait aussi être organisée à l’atelier de Linda Isabelle pour montrer tout le talent des jeunes artistes.

Prise deux

Ce n’est pas la première fois que l’artiste-peintre, originaire de Baie-Comeau, offre des ateliers à des enfants. Elle avait déjà tenté l’expérience il y a une dizaine d’années. « Je m’en fais parler encore aujourd’hui. On me demande quand je vais en redonner d’autres », raconte-t-elle.

Elle profite donc d’une période un peu plus tranquille dans sa carrière pour renouer avec cette activité qui lui plaît énormément.

« Ça fait deux-trois ans que les galeries collaborent avec moi. Ça me permet d’avoir un petit peu plus de temps. J’ai quand même des commandes spéciales, mais le fait que l’atelier soit sur trois jours pendant la semaine, ça me permet de continuer mon travail sans que ça joue de ce côté-là », se réjouit Linda Isabelle.

Inscriptions limitées

Pour le bien de l’apprentissage, Linda Isabelle a limité le nombre d’inscriptions par groupe. Il ne reste qu’une seule place à combler chez les plus jeunes (4-6 ans). Sinon, tous les groupes sont complets.

Afin d’offrir la possibilité de suivre les ateliers créatifs de l’artiste forestvilloise, de généreux donateurs ont offert une séance de six ateliers à des jeunes dans le besoin. C’est ainsi que deux participants ont pu joindre les groupes.

« J’ai collaboré avec la Maison des jeunes, Le Nordest, la Maison des femmes et l’école pour être certaine d’offrir ces dons à des enfants qui n’auraient pas pu en profiter sinon », témoigne Linda Isabelle, reconnaissante de cette générosité.