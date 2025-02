Tarifs douaniers : Québec tiendra jeudi un forum sur l’emploi

Environ 200 personnes seront réunies, jeudi, pour discuter des répercussions sur les emplois au Québec des tarifs douaniers, dont le président américain Donald Trump menace le Canada.

La ministre de l’Emploi, Kateri Champagne-Jourdain, tiendra ainsi à Montréal un Forum sur l’emploi au Québec, qui réunira des associations d’employeurs, des syndicats, le milieu de l’enseignement et le milieu communautaire.

La rencontre vise à faire le point sur la situation, les effets appréhendés sur l’emploi au Québec, mais aussi les opportunités que cela peut représenter, ainsi que les façons de s’adapter.

Les industries de l’aluminium et de l’acier, par exemple, sont sur le qui-vive. Et des milliers d’emplois bien rémunérés en dépendent. L’industrie aérospatiale et l’industrie du bois aussi restent craintives, comme bien d’autres.

Les comités sectoriels de main-d’oeuvre, notamment, seront présents à ce Forum sur l’emploi au Québec. Il en existe dans des domaines aussi divers que l’aérospatiale, l’industrie maritime, le bois et l’industrie minière.

La Commission des partenaires du marché du travail, une grande organisation paritaire qui s’intéresse déjà à la formation, au développement des compétences et à l’emploi, y participera également.

La ministre de l’Emploi note qu’elle a déjà tenu plusieurs rencontres avec les organisations concernées, en plus d’avoir eu des échanges avec ses homologues des autres provinces et des représentants du gouvernement fédéral.