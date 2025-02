Un nouveau laboratoire de langues au Cégep de Baie-Comeau

Le Cégep de Baie-Comeau a inauguré le 12 février son nouveau laboratoire de langues et d’apprentissage actif, une réalisation qui marque une étape importante dans l’amélioration de l’environnement pédagogique de l’établissement.

Ce projet d’envergure, dont le coût total s’élève à 95 226 $, a été financé en partie grâce à la Fondation du Cégep de Baie-Comeau, qui en avait fait son projet majeur lors de l’édition 2023 du 5 à Huîtres.

Le laboratoire se distingue par son aménagement moderne, conçu pour favoriser les échanges collaboratifs et la pédagogie active. La Fondation du Cégep a investi 33 000 $ dans ce projet, dont 7 000 $ proviennent d’un don de l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau.

« Le Cégep de Baie-Comeau sait investir dans ses infrastructures, ses équipements et ses services. Et avec un personnel engagé et compétent que je croise régulièrement, et ce sont les clés du succès de cet établissement […]. On n’a pas besoin d’être convaincu chez Alcoa de l’importance d’un laboratoire », souligne Dominique Martin, représentant des communications de l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau.

Ce soutien financier a permis de transformer un espace traditionnel en un véritable lieu d’innovation pédagogique.

Ce laboratoire a été pensé pour optimiser l’enseignement des langues, notamment l’anglais, tout en restant accessible à d’autres disciplines souhaitant adopter des approches d’apprentissage actives. Il s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue des infrastructures pédagogiques afin de répondre aux besoins évolutifs des étudiants.

« Ce projet témoigne de l’engagement constant du Cégep de Baie-Comeau à offrir des installations à la fine pointe pour sa population étudiante. L’inauguration de ce laboratoire est un pas de plus vers l’optimisation de notre environnement d’apprentissage, préparant ainsi mieux nos étudiantes et étudiants aux défis du futur », a déclaré Stéphanie Coll, directrice des études du Cégep.

Les investissements ont été répartis de la manière suivante. Un montant de 17 693 $ a été alloué aux travaux de réfection, incluant la rénovation du plancher, le revêtement des fenêtres, des travaux de peinture et l’ajout de nouveaux matériaux ainsi que des caméras. Le mobilier hybride, essentiel pour encourager un apprentissage flexible et collaboratif, a nécessité 56 595 $.

Par ailleurs, l’acquisition d’équipements technologiques de pointe, tels que du matériel audiovisuel et des écrans tactiles BENQ, a coûté 11 219 $. Enfin, une plateforme d’apprentissage innovante a été acquise pour 9 719 $, complétant ainsi l’ensemble des aménagements prévus.

Pour Jacob Martel, étudiant et responsable aux affaires sociopolitiques de l’Association des étudiants du Cégep de Baie-Comeau, se dit ravi de ces innovations.

« C’est révolutionnaire pour notre apprentissage. Au niveau de la timidité pour les exposés oraux, il y a beaucoup de personnes qui sont intimidées d’aller à l’avant. Maintenant, ça se fait à notre place de travail, on a notre casque et on parle. Il n’y a personne qui nous observe, ça enlève la pression et ça fait que l’on performe mieux », confie l’étudiant.

Ce nouveau laboratoire incarne la volonté du Cégep de Baie-Comeau de placer la réussite étudiante au cœur de ses priorités en offrant un environnement stimulant, interactif et adapté aux réalités contemporaines de l’apprentissage.