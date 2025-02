Achetons local, clame la mairesse de Forestville

Les décisions prises par le président Trump aux États-Unis ne laissent pas de glace les élus municipaux. La mairesse de Forestville invite les citoyens à penser plus que jamais à l’achat local.

« Malgré que ça nous semble loin les décisions qui se prennent, ce que le conseil tient à rappeler, c’est que chacun d’entre nous, on peut faire quelque chose dans notre quotidien, pour faire de la pression, pour influencer ce qui se passe présentement », a-t-elle laissé savoir lors de la séance municipale du 11 février.

Une des premières solutions pour faire sa part est d’abord et avant tout l’achat local, selon l’élue. « On a souvent parlé de l’achat local, mais là je pense qu’on est vraiment conscientisé à ce que ça veut dire l’achat local », a-t-elle soutenu.

Mme Anctil propose de s’intéresser davantage à la provenance des produits qu’on achète à l’épicerie, par exemple, pour préférer ceux du Québec et du Canada. « Ça prend juste un petit peu plus de temps faire son épicerie, mais on finit par connaître les produits qu’on doit privilégier », a-t-elle témoigné.

Selon la mairesse, il est temps de faire preuve de solidarité. « Il y a des emplois et des entreprises qui sont en jeu présentement, au Québec, au Canada, un peu partout. Notre politique à nous, de proximité, c’est de faire attention à nos commerces locaux qui peuvent être influencés aussi de la même façon. »

De son côté, le conseil municipal a l’intention d’adopter prochainement une résolution pour boycotter les produits américains. « On va le déposer à la MRC aussi la semaine prochaine. Je vais faire appel pour qu’on parle d’une seule voix en Haute-Côte-Nord », a divulgué Mme Anctil.

Pour la Ville de Forestville, la tâche ne sera pas trop difficile puisque l’achat local faisait déjà partie des priorités. « On va être encore plus rigoureux par rapport à nos achats », a confirmé la mairesse.