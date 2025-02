Drakkar de Baie-Comeau : le plan de match continue 

Les nombreuses transactions effectuées au sein du Drakkar de Baie-Comeau ne changent pas le plan de match d’avoir une équipe à maturité pour la saison prochaine.

« L’objectif ne change pas. On veut toujours être compétitif, même si on est dans une année de transition. Amener de nouveaux joueurs, c’est pour se solidifier, amener de la profondeur et se donner les outils pour justement être plus compétitif », déclare l’entraîneur-chef et directeur général de l’équipe baie-comoise, Jean-François Grégoire.

« On est capable de bâtir d’aujourd’hui jusqu’à l’année prochaine. Nos joueurs vont grandir ensemble d’ici la fin de la saison », poursuit-il.

Les changements au sein de l’alignement n’amènent pas de doute pour la cohésion d’équipe, selon Jean-François Grégoire.

« Si tu as un bon esprit d’équipe, mais que ça ne suit pas dans la chambre, ça ne fonctionne pas. On a des attentes sur la glace. […] Ce n’est pas quelque chose qu’on planifie d’avance. Quand on fait des échanges, c’est parce qu’il y a des choses qui ne satisfaisaient pas en tant que staff », fait-il savoir.

Présent et futur

L’entraîneur-chef se concentre sur ce qu’il y a à travailler maintenant. « Il ne faut pas juste penser à plus tard, il faut aussi être dans le présent. »

« Il faut travailler sur la profondeur. C’est pour ça qu’on a amené un gars comme Charles Béland, 18 ans, qui a bumpé un ou des joueurs quand il est arrivé. On ne change pas le plan, on a un joueur qui prend la place de quelqu’un qu’on ne considérait pas prêt », poursuit-il.

Il faut quand même voir à long terme, dit-il. « Mais, les décisions qu’on a prises, on les a prises parce que l’on considère que ces gars-là seront avec nous l’année prochaine. »