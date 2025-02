De l’argent du fédéral pour protéger l’eau

Ottawa a annoncé un financement de 5,5 millions $ pour financer 65 nouveaux projets pour améliorer la qualité de l’eau et protéger les ressources en eau douce. La Côte-Nord et Charlevoix toucheront leur part du gâteau.

Le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos en a fait l’annonce vendredi matin à Québec, au nom du ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

Parmi les bénéficiaires, on retrouve l’Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency (61 199 $), la Société Mamuk de Nutashkuan (100 000 $) et le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord.

Les 65 projets seront réalisés dans le cadre du programme de financement communautaire ÉcoAction et du Programme Interactions communautaires, qui relèvent de l’Agence de l’eau du Canada, créée en 2024.

Projet : Amélioration de la qualité de l’eau des lacs de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lac

Promoteur : OBV Charlevoix-Montmorency

Ce projet améliorera la qualité de l’eau de sept (7) lacs de la municipalité de St-Aimé-des-lacs, au Québec. Les objectifs du projet sont d’améliorer la qualité de l’eau des lacs et de leurs tributaires (réduire le ruissellement des sédiments et des contaminants) avec des activités de restauration des rives, de protection de zones sensibles et l’implication des riverains.

Projet : Assurer la pérennité des usages sur le territoire de la Manicouagan tout en préservant les richesses naturelles

Promoteur : Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord

Ce projet vise à protéger la qualité de l’eau de lacs et cours d’eau dans le territoire de la Manicouagan, en terres publiques au Québec. Les objectifs du projet sont d’accompagner les décideurs de la MRC de Manicouagan et de la communauté de Nitassinan Pessamit à identifier les secteurs problématiques avant de les mobiliser à la protection des richesses hydriques.

Projet : Sensibiliser les jeunes Innus à des pratiques de pêche et de chasse alimentaires responsables.

Promoteur : La Société Mamuk de Nutashkuan

– Avec La Presse Canadienne