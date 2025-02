À venir au Centre des arts de Baie-Comeau

Le Centre des arts de Baie-Comeau est prêt à faire vibrer la ville avec deux rendez-vous qui marqueront le début de cette programmation dynamique : le rock enjoué d’Atchoum et le country envoûtant de Matt Lang.

ATCHOUM

Le 22 février à 15 h, le Centre des arts accueillera Atchoum et son spectacle Autour de moi, une prestation où le rock rencontre la bonne humeur. Atchoum incarne une grande sœur complice qui amuse et fait réfléchir son public en partageant les péripéties de son quotidien sur des rythmes entraînants.

Ce spectacle, présenté dans le cadre de la Série Famille Hydro-Québec, promet de captiver petits et grands. Dès 14 h, les familles pourront profiter d’activités ludiques dans le foyer du Centre des arts, incluant des tirages et des séances de coloriage, pour prolonger le plaisir avant le début du spectacle.

MATT LANG

Le 2 mars à 20 h, les amateurs de country seront comblés avec la venue de Matt Lang, l’un des artistes country les plus populaires au Québec. Après avoir vendu plus de 50 000 billets lors de sa tournée More, Matt Lang revient sur scène avec un tout nouveau spectacle mettant à l’honneur son album All Night Longer.

Cette soirée s’annonce mémorable, offrant au public de Baie-Comeau l’occasion de découvrir en direct des mélodies accrocheuses et des performances pleines d’énergie qui ont fait la renommée de l’artiste.