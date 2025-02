Hockey Senior AA | Les Basques sont champions

Les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles balaient la série finale 2 de 3 face aux Pionniers CFL de Baie-Comeau et mettent la main sur la coupe, emblème des séries de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord.

La formation septilienne a fait plaisir à ses partisans avec une victoire de 3-2, acquise en prolongation, samedi soir, à l’aréna Conrad-Parent.

C’est Mathieu Asselin qui a tranché le débat à 08:16 de la première période de prolongation, soulevant l’hystérie chez les spectateurs et au banc de l’équipe, en trompant le gardien baie-comois, Hugo Méthot, lors d’un désavantage numérique.

« J’ai regardé pour faire une passe, mais il n’y en avait pas et j’ai lancé », a mentionné l’auteur du but gagnant et joueur par excellence des séries, Mathieu Asselin. Il donne le crédit à tous ses coéquipiers alors que chacun a joué son rôle.

Un de ceux qui a eu un grand rôle dans cette série finale, c’est le gardien Mason Cormier qui a été très solide devant la cage des Basques. « Je suis satisfait de ma performance, mais au bout de la ligne, c’est une victoire d’équipe. Les gars ont bloqué des tirs », a-t-il mentionné, en entrevue, lors des célébrations d’après-match. Le #30 était émotif. « Je vieillis, c’est de plus en plus difficile », a-t-il ajouté, content que ses enfants soient là.

L’entraîneur-chef des Basques, Erick Miousse était heureux du résultat, même si sa troupe n’a pas bien joué lors des deux premières périodes, cumulant seulement 14 tirs au but. Ce titre est le résultat de l’ensemble de la saison. « On a travaillé toute l’année pour ça. Les gars le mérite. Ils ont travaillé dur, c’est de l’engagement, je suis fier d’eux. Je ne peux pas parler plus, ils sont heureux! »

Aux abord du vestiaire des Pionniers, l’entraîneur-adjoint et directeur-général Samuel Gagnon acceptait difficilement la défaite. « Ça fait mal », a-t-il dit, fier du travail de ses joueurs.

En plus de souligner l’excellence du gardien adverse, il a aussi attribué le mérite au personnel d’entraîneurs des Basques. « Je veux lève mon chapeau à leurs coachs pour un système hermétique pour être capable de nous battre. » Samuel Gagnon compte travailler pour que son club renoue avec le titre l’an prochain.

En vitesse

Trois buts ont été inscrits en première période, soit Alex Jalbert pour Sept-Îles à 03:09, suivi de Martin Vigneault pour Baie-Comeau 27 secondes plus tard et d’Andrew Michaud, toujours pour les visiteurs, à 07:54. Les Basques ont nivelé la marque et forcé la prolongation, grâce à Michael Bettez, à 15:18 de la troisième période, en avantage numérique.

Depuis le retour du Senior AA sur la Côte-Nord à l’automne 2022, il s’agit de la troisième équipe différente à décrocher les grands honneurs, après Port-Cartier et Baie-Comeau. La dernière conquête des Basques en séries remontait à la saison 2012-2013 aux couleurs du HC Chivaz.

Mathieu Asselin (#27) lance et compte pour le but victorieux en prolongation.

Le joueur par excellence des séries, Mathieu Asselin, accompagné du représentant du Groupe CFM, partenaire majeur de la ligue, Yoan Tanguay.

Le capitaine des Basques, Maxime Lévesque, recevant la coupe.

Les célébrations avec la coupe commencent.