Tournoi de la Minganie | Macareux et Prédateurs triomphent

Au terme des deux derniers matchs de la trentaine à l’horaire pour le 42e Tournoi de la Minganie, les équipes championnes de ce rendez-vous pour les équipes M11 à Havre-Saint-Pierre sont connues.

Les Macareux M11 A ont couronné la fin de semaine avec le titre dans le « A », disposant en finale de leur catégorie des Vikings de Baie-Comeau par la marque de 6-1. Les Cayens avaient également triomphé au Tournoi Fer-O face aux mêmes adversaires.

Les honneurs individuels du M11 A se sont retrouvés chez la formation cayenne, soit à Étienne Lebrun (joueur offensif et joueur par excellence du tournoi), Adam Jomphe (joueur défensif) et Jack Thériault (gardien).

Dans le M11 B, les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord ajoutent un deuxième titre en 2025, après celui du Fer-O. Cette fois, ils sont sortis victorieux 5-3 sur les Basques-1 de Sept-Îles. Chez les gagnants, Laurent Dion et Thomas Gagnon héritent respectivement des titres de joueur offensif et joueur défensif. Malgré la défaite, Hubert Bouffard s’est vu décerner le trophée de gardien pour sa catégorie.

Le comité du 42e Tournoi de la Minganie a attribué deux autres honneurs, soit aux Vikings M11 A pour l’équipe la plus disciplinée et à Élie Plante le trophée Pier-Luc Boudreau pour le plus gentilhomme. Le gardien des Basques-1 M11 B a gardé les buts pour une autre équipe lors de la compétition.