Forestville veut favoriser la construction de logements

Les élus de Forestville travaillent sur un nouveau règlement municipal qui permettra aux promoteurs qui construiront des logements d’obtenir un crédit de taxes sur trois ans.

L’avis de motion a été lancé à la dernière séance municipale le 11 février. « On sait qu’il y a un grand besoin de logements à Forestville. On veut donc favoriser la construction et une façon d’aider un promoteur, c’est aussi de lui donner une aide financière qui sera sous une forme de réduction de taxes », a expliqué la mairesse Micheline Anctil.

Ce règlement se veut donc un programme d’aide financière pour favoriser la construction de logements locatifs. Pour l’instant, ce programme est à l’étude afin qu’il soit conforme à la loi et il pourrait être déposé formellement à la séance mensuelle de mars.

Si les élus vont de l’avant, le crédit de taxes pourrait s’établir sur un horizon de trois ans de façon dégressive.

Bien qu’aucun promoteur n’ait démontré de l’intérêt pour la construction de logements, la Ville de Forestville espère en attirer avec son nouveau règlement. « On espère avoir des projets en ce sens. On connaît le besoin. On fait la promotion de notre milieu pour attirer des promoteurs », a soutenu la mairesse.

Selon elle, cette mesure peut être attirante pour de futurs projets. « Quand on parle de blocs appartements, on parle de millions. Si on allège un peu la facture de taxes du promoteur au fil des trois prochaines années de construction, on pense que ça peut être une mesure attractive. On a de beaux espaces et un beau milieu de vie à mettre en valeur. »

Notons que jusqu’à l’an dernier, il était interdit aux municipalités d’offrir un allégement fiscal aux entreprises.

« Maintenant, la loi a été modifiée et les municipalités peuvent donner des attraits financiers. Alors on profite du changement dans la loi pour adopter ce règlement qui, on en est persuadé, fera une meilleure promotion de notre milieu », de conclure Mme Anctil.