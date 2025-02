Gallix et Ti-Basse relèvent le défi

L’organisation nord-côtière du Championnat provincial de ski alpin SEMAC, tenu à la Station Gallix et au Mont Ti-Basse, du 12 au 15 février, dresse un bilan positif de l’événement.

« Ça s’est bien passé, même si on a dû faire face à la tempête jeudi », a fait savoir Amaury Le Boyer. Le comité a dû s’adapter rapidement. Des épreuves ont été devancées, d’autres retardées. « On a dû en faire en soirée (à Baie-Comeau), ce qui est inhabituel », a-t-il ajouté.

L’organisation a eu droit à des commentaires élogieux de la part de la visite venue du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l’Est du Québec, de la Mauricie et de l’Abitibi-Témiscamingue.

« On a eu de bons commentaires sur l’organisation, sur la nourriture, les activités et l’animation. Les gens ont apprécié », a fait savoir M. Le Boyer. Les retombées sont importantes pour Sept-Îles et Baie-Comeau, avec les gens présents.

En termes de résultats sur les pistes, Amaury Le Boyer a souligné que des jeunes du Mont Ti-Basse avaient bien performé et qu’ils se sont mis à l’avant-scène et que pour ceux de l’équipe de la Station Gallix ils avaient appris d’une première expérience de compétitions provinciales.

« Les jeunes en redemandent. Ils veulent progresser », a-t-il conclu.

Elliot, premier

Elliot Pineault, de l’équipe du Mont Ti-Basse de Baie-Comeau, a terminé en tête du classement cumulatif général (3 Slalom géant + 2 Slalom) chez les U14 Masculin, gagnant d’ailleurs les deux slaloms sur sa montagne.

Du côté féminin, Violette Pelletier, aussi de Baie-Comeau, a conclu l’ensemble du Championnat SEMAC au troisième rang chez les U16 Féminin.

Ces deux skieurs, tout comme Daphnée Gagnon (U14), Anaelle Charland (U14) et Anaïs Bélanger (U16) sont qualifiés pour les Championnats provinciaux. Les U14 seront en action au Mont Orford (Orford) du 1er au 4 mars et les U16 au Mont Garceau (Saint-Donat-de-Montcalm) du 9 au 14 mars.