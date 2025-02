Sacré-Cœur en croissance : 6 500 $ pour 5 entreprises

La Société de développement de Sacré-Cœur (SDSC), de concert avec la société Investra, a une fois de plus injecté des fonds dans l’économie locale, toujours dans le souci d’encourager les initiatives dans des secteurs d’activités variés par des entrepreneurs de la municipalité.

C’était à Canopée Lit que tout ce beau monde avait rendez-vous le 6 février pour la remise d’aides financières d’une valeur cumulée de 6 500 $ à 5 entreprises de Sacré-Cœur.

Ce programme d’aide qui a vu le jour en 2021 a engagé 83 750 $ jusqu’à maintenant, en aidant les entrepreneurs de Sacré-Cœur qui ont demandé du soutien pour le rachat, le démarrage ou l’expansion de leurs entreprises.

« Nous recevons des nouveaux dossiers tous les mois, ce qui veut dire que Sacré-Coeur a au moins un nouveau projet de création ou d’expansion d’entreprise chaque mois», a fait valoir Marjorie Deschênes, directrice de la SDSC.

Vif succès

Cette dernière indique que le programme rencontre toujours un « vif succès » auprès des gens d’affaires du village, et que la SDSC est fière d’encourager les initiatives locales.

Les chalets Alfred le voisin d’Oscar, Transport Loïc Hovington, l’entreprise touristique Cœur Sauvage, Équipe G.T. Construction et l’atelier Les Éblouis se sont partagé 6 500 $ en bourses pour le développement de leur entreprise.

Le président de la société d’investissements Investra Patrick Chrétien a mentionné que la synergie et l’esprit de collaboration entre la SDSC et Investra « permettent d’accroître l’avenir et la rigueur économique de notre magnifique région ».

Création d’emploi

La directrice de la SDSC a fait savoir que c’étaient 76 emplois qui avaient été créés et 26 emplois qui se sont maintenus depuis 2021 grâce aux bourses.

« Le milieu entrepreneurial est très dynamique à Sacré-Cœur, en particulier chez les jeunes qui voient des opportunités et n’ont pas peur de les saisir », dit-elle.

Elle indique que les bourses opèrent également à titre de « leviers » qui ont permis d’aller chercher plus de 500 000 $ en subventions pour les entreprises.

« Cet évènement marque une étape essentielle au soutien que la SDSC apporte à ces nouveaux entrepreneurs locaux, et nous poursuivons nos efforts pour faire vivre encore ce programme », a annoncé Marjorie Deschênes.