Des cégépiens initiés à la politique municipale à Forestville

Des étudiants en Sciences humaines au Cégep de Forestville, attaché au Cégep de Chicoutimi, apprennent le b.a.-ba de la politique municipale, pas seulement en classe, sur le terrain aussi.

Ils ont assisté le 11 février à la séance municipale de Forestville lors de laquelle ils ont pu voir de près le fonctionnement appris en classe.

« C’est un cours qui s’appelle Expériences pratiques en sciences humaines, mais principalement en sciences politiques. Et l’idée de ce cours-là, c’est de mettre les étudiants sur le terrain », explique l’enseignant en sciences politiques, Gervais Lessard, qui a créé ce cours de A à Z, avec l’aide d’une conseillère pédagogique.

La démocratie municipale étant la plus accessible et près des jeunes, elle a été ciblée par le professeur. « J’ai pensé que ce serait pertinent d’aller observer ces gens-là, observer comment ça se déroule dans les moindres détails pour aller un peu plus loin que ce qu’on fait dans les livres, finalement, que ça soit pratique », fait-il savoir.

En plus de faire partie de l’assemblée municipale, les six élèves ont reçu en classe la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, et la directrice générale, Dominique Tremblay. Ils ont pu en apprendre davantage sur les côtés politiques et administratifs d’une municipalité.

« On a passé un bon moment en classe. C’était trop court, on n’a pas eu le temps de parler de tout, mais on a essayé de résumer un peu les choses », affirme Mme Anctil en soulignant cette « très belle initiative ».

L’élue espère avoir transmis le fonctionnement d’un conseil municipal, mais aussi la joie d’y contribuer. « Qu’on puisse témoigner de ça et bien tant mieux. Minimalement, ils vont mieux comprendre la politique municipale et en plus, si ça leur donne le goût de s’impliquer, bravo ! »

Les étudiants étaient bien préparés à la visite des deux invitées. « Ils avaient de bonnes questions. C’était très agréable, on a eu un bel échange. Ils savaient quand même beaucoup de choses déjà. On a plus parlé de comment on applique les règlements, les champs de compétence, les élections, etc. », raconte Mme Anctil.

Ce n’est pas la première fois que des cégépiens forestvillois sont amenés au conseil municipal, mais cette fois, la réflexion va plus loin. Un total de 45 heures est consacré à cet apprentissage.

Gabriel Lacasse, un des six étudiants, en est à son troisième cours en sciences politiques. Mais, il a tout de même appris beaucoup cette session. « On voit les mêmes sujets, mais différemment. On a vu les niveaux provincial et fédéral, mais là c’est le municipal. On va aller trois fois au conseil de ville », relate-t-il.

L’élève de 19 ans, qui souhaite devenir enseignant en histoire, a apprécié la rencontre avec la mairesse.

« Elle nous a dit que tu ne fais pas de la politique municipale pour l’argent, mais parce que tu aimes ça et que tu veux t’impliquer dans ta municipalité. Je me disais que la politique ce n’est pas évident, ce n’est pas tout le monde qui se lance là-dedans, mais c’est un autre défi », s’étonne-t-il.