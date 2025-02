Drakkar : Un match dédié aux fans

Le Centre Sportif Alcoa s’apprête à vibrer au rythme de la deuxième édition du Match des fans, un événement organisé par le Drakkar de Baie-Comeau en collaboration avec les restaurants Bérubé inc. Cette grande fête du hockey, prévue le vendredi 28 février, opposera le Drakkar à l’Océanic de Rimouski.

L’objectif : remercier les partisans pour leur soutien indéfectible tout au long de la saison. Et pour marquer le coup, l’organisation a prévu une multitude d’activités et de promotions pour rendre la soirée inoubliable.

Les amateurs auront notamment droit à une offre spéciale sur les billets : tout acheteur d’un billet pour le match du 28 février recevra gratuitement une entrée pour le match du 1er mars. De plus, la boutique du Drakkar proposera un rabais de 20 % durant la rencontre.

Parmi les surprises réservées aux partisans, plusieurs tirages sont prévus. Un crédit voyage de 1000 $ sera offert à un abonné de saison présent au match, tandis que deux nuitées chez En forêt seront tirées au sort parmi tous les spectateurs.

L’ambiance sera assurée par DJ Slater, qui animera l’avant-match et les entractes, et les amateurs auront même l’occasion de choisir certaines chansons diffusées durant la partie. Les partisans pourront également collectionner des affiches de joueurs distribuées sur place et profiter de la présence du Manoir du café.

« La réputation des partisans les plus bruyants du circuit Cecchini n’est plus à faire à Baie-Comeau, mais ce sont également les meilleurs partisans, tout le monde le dit! C’est à notre tour de leur démontrer notre reconnaissance pour leur support envers nos équipes sur et hors glace. Nous sommes très heureux de pouvoir le faire dans le cadre du retour du Match des fans, une belle tradition qui s’installe », déclare Joëlle Bernier, directrice des opérations.