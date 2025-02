La hausse de la valeur des immeubles dénoncée à Sacré-Cœur

Certains citoyens de Sacré-Cœur ont eu toute une surprise lorsqu’ils ont ouvert leur compte de taxes cette année. La valeur imposable des résidences et des commerces subit une augmentation de 14 % par rapport au précédent rôle triennal d’évaluation.

Quelques résidents de la municipalité rejoints par le Journal, dont certains possèdent des commerces, ont fait état d’une hausse notable de la valeur de leur propriété qui allait aux extrêmes du 14 % comptabilisé.

Tous ont désiré rester anonymes, citant que Sacré-Cœur était un « petit milieu ». L’une des témoins du groupe indique que sa résidence a subi une hausse de taxe de 66 %, car sa valeur imposable a grimpé de 105 000 $.

« Bien que nous comprenons la situation, le marché immobilier ayant subi de grands bouleversements ces dernières années, cela fait tout de même une grosse marche à monter d’un coup », déclare-t-elle d’entrée de jeu.

Une autre propriétaire fait savoir pour sa part que la valeur de sa propriété a grimpé de 37 %, amenant une hausse de 22 % sur son compte de taxes.

« Pour une ferme avec une partie agricole qui est louée et une maison de taille très raisonnable, on paye presque 7 000 $ de taxes municipales annuelles », se désole cette dernière.

Et finalement, un commerçant bien établi fait état de la pire hausse de son histoire, soit 79,5 % d’augmentation sur la valeur de son commerce.

« C’est quasiment 16 000 $ d’augmentation. Habituellement, je monte à coup de 3 000 $ ou 4 000 $ par année », mentionne-t-il.

En quête de réponses

Une douzaine de citoyens, dont ceux précédemment cités, se sont ainsi présentés à la séance du conseil municipal le 10 février pour avoir des réponses à leurs interrogations.

Le groupe a mis le dossier entre les mains de la maire Lise Boulianne pour qu’elle en parle au conseil de la MRC de La Haute-Côte-Nord.

« On leur a fait un compte rendu de la situation. On parle de hausses substantielles et c’est certain que je vais en parler à la MRC », annonce-t-elle.

En attendant, les citoyens qui voulaient ont donné leur nom pour arranger une rencontre avec l’évaluateur afin de comprendre les tenants et aboutissants de ces fluctuations dans le rôle d’évaluation.

Le maire de Sacré-Coeur, Lise Boulianne. Photo archives

La municipalité : grande perdante

Pour la Municipalité de Sacré-Cœur, l’établissement du taux de taxation n’est pas chose simple.

« La problématique que l’on a rencontrée, c’est que certaines personnes ont augmenté d’évaluation alors que d’autres ont baissé », détaille Lise Boulianne.

« Ce n’est pas facile de jongler avec tout ça. On ne pouvait pas baisser le taux pour que les gens dont la valeur a baissé ne paient pratiquement plus de taxes », ajoute-t-elle.

Les citoyens concernés par l’augmentation de la valeur de leur propriété ont des recours, dont une requête pour la réévaluer à la baisse.

Puisque les taux de taxation ont été budgétés et qu’ils ne peuvent être modifiés en cours d’année financière, l’instance municipale aurait alors un manque à gagner dans son budget.

« Sacré-Cœur va perdre des taxes si cela se produit. Il va falloir aller chercher le reste ailleurs dans le budget », révèle madame le maire.

En plus de potentiellement perdre de l’argent, la Municipalité pourrait perdre de nouveaux arrivants.

« On parle beaucoup de vitalisation et de nouveaux arrivants que l’on veut amener chez nous. Le fait que ces maisons soient évaluées de manière aussi importante n’attirera pas de nouvelles personnes en Haute-Côte-Nord », déplore l’élue.