Déjà 70 cyclistes sont inscrits à la Randonnée Vélo-Vallée 

Après une année record en 2024, qui a attiré 110 cyclistes, la Randonnée Vélo-Vallée compte déjà quelque 70 noms sur sa liste pour 2025.

Denis Villeneuve, directeur général bénévole de la Corporation Véloroute des Baleines, se réjouit de l’engouement la randonnée, en conférence de presse pour le lancement de la 9e édition, le 19 février.

« L’an dernier, c’était un record du nombre de cyclistes et on a récolté 80 150 $ », mentionne-t-il.

L’événement se tiendra le 22 juin et peut accueillir environ 100 cyclistes.

« Cette année, la recette est toujours la même, on aura six pelotons. Quatre vont rouler de Forestville à Baie-Comeau, un cinquième va partir de Portneuf-sur-Mer et le sixième partira de Longue-Rive », souligne M. Villeneuve.

« Cette année encore, les vélos à assistance électrique sont les bienvenus dans les deux premiers pelotons », ajoute-t-il.

L’objectif en 2025 est fixé à 80 000 $. Cette somme viendrait s’ajouter aux 451 000 $ des huit premières éditions.

Les sommes récoltées sont partagées entre la Corporation Véloroute des Baleines, à 60%, et La Vallée des Roseaux, à 40%.

La Vallée des Roseaux souhaite poursuivre le projet de réfection de ses sept chambres.

Le Comité organisateur invite les gens de l’extérieur de notre région à s’inscrire. Le défi qui leur est lancé est de parcourir dans leur région, un minimum de 100 km.

Lors du lancement, la toile de 2025 a été dévoilée. Cette année, c’est l’artiste autochtone de la Communauté de Pessamit, Jean-Luc Hervieux, qui a offert une œuvre pour l’occasion.