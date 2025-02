Le Parc des petits sourires se refait une beauté aux Bergeronnes

Le Parc des petits sourires, situé dans la cour de l’ancien collège Dominique-Savio, sera garni de plusieurs nouveaux modules de jeux en plus d’être réaménagé pour le mois de juin.

Les sourires tapisseront les visages des parents qui emmèneront leurs enfants au parc près de l’ancienne école des Bergeronnes, espèrent les élus municipaux.

En effet, le conseil municipal des Bergeronnes, de concert avec un groupe de parents qui a eu son mot à dire sur l’aménagement, travaille sur ce projet depuis plus d’un an.

Plusieurs modules

Les vieux modules en plastique des années 1990 seront chose du passé au Parc des petits sourires, puisque près d’une dizaine de nouveaux morceaux neufs seront installés.

Il y aura aussi tout un réaménagement qui dotera l’endroit d’abris solaires, de bacs à fleurs, d’arbres et de places assises.

La directrice générale des Bergeronnes, Nicole Maltais, indique que la commande de ces nouveaux modules peut prendre 3 à 4 mois. La Municipalité lancera prochainement un appel d’offres sur invitation.

« On va y aller par étape. Aussitôt que la neige sera fondue, on va préparer le terrain et on va installer les modules au fur et à mesure de leur arrivée », annonce cette dernière.

De tout pour tout le monde

Le parc comptera parmi ses pièces de quoi plaire à trois tranches d’âge distinctes, soit les 0 à 18 mois, les 18 mois à 5 ans et les 5 à 12 ans.

Aux yeux de Nicole Maltais, les 0-5 ans auront particulièrement de quoi se régaler. « On veut que les 0-5 ans soient bien au parc. Il y a quand même le Centre de la petite enfance et le service de garde éducatif juste à côté, donc c’est important au niveau de l’achalandage », souligne-t-elle.

Dans tout cet attirail, il y aura un carré de sable, des modules de jeux d’équilibre, une tyrolienne et aussi un circuit de Vélo-Découverte pour initier les jeunes à la bicyclette.

Le sol sera partagé entre du sable, du paillis, du bois et de l’asphalte.

Gros investissements

Ce sont près de 450 000 $ qui seront investis globalement pour l’achat des modules et leur installation au fil du temps.

L’organisation municipale a ficelé son plan avec des fonds qui proviennent du Programme d’aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), ainsi que de sommes importantes de la Caisse populaire Desjardins Saguenay-Saint-Laurent.

En plus de tout son arsenal, la Municipalité veut placer son pumptrack près du parc bien que l’emplacement final ne soit pas encore déterminé.

« On tient à le faire, mais ce sera plus vers l’automne. On veut d’abord que les jeunes aient leur parc le plus vite possible », divulgue Mme Maltais.

La directrice indique qu’une inauguration sera faite en temps et lieu avec la Municipalité et sa population.