La Grande marée danse : une édition axée sur la diversité québécoise

La Grande marée danse promet pour sa 6e édition de réunir des pros et des moins pros de la danse à Tadoussac du 14 au 16 novembre 2025 avec une programmation inspirée de la diversité québécoise.

C’était l’édition 100 % gigue il y a deux ans, mais celle de cette année sera consacrée à l’exploration de la diversité culturelle québécoise et autochtone, qui en sera la thématique.

« Il va y avoir des rythmes africains et brésiliens à travers tout ça. L’inspiration de notre territoire reste encore là, et la gigue, la danse traditionnelle et la danse autochtone seront aussi au rendez-vous », résume Sylvie Mercier, directrice générale et artistique de l’événement.

Son équipe et elle travaillent sur la programmation qui sera annoncée « dans quelques mois » le temps de ficeler les derniers détails.

« J’ai quelques idées et je cherche à avoir une ou deux personnes béton pour les mettre en œuvre. Il y aura peut-être une collaboration avec l’organisme Ressources Parenfants », dévoile Mme Mercier.

Le reste des activités bisannuelles demeurent toutes, comme le souper gastronomique Chez Mathilde, les quatre ateliers et la veillée de danse traditionnelle.

La Grande marée danse s’invitera également dans les écoles de Tadoussac et Sacré-Cœur.

« Au niveau générationnel, on va chercher les jeunes pendant la semaine et les plus vieux dans la fin de semaine », explique Sylvie Mercier.

Il y aura également la marche historique qui « mélangera les gens de la place et de l’extérieur » pour qu’ils sillonnent les rues du village en mode danse et découverte historique.