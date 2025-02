Des passagers poursuivent Delta pour l’écrasement d’avion à Toronto

Deux personnes qui se trouvaient à bord d’un avion qui s’est écrasé à l’aéroport Pearson de Toronto lundi ont intenté un procès contre Delta Air Lines et sa filiale Endeavor Air.

Les poursuites ont été déposées séparément devant les tribunaux de district des États-Unis en Géorgie et au Minnesota. Elles allèguent une négligence.

La plainte déposée jeudi en Géorgie au nom de Marthinus Lourens, du Texas, allègue qu’il a été aspergé de kérosène lorsque l’avion s’est retourné et qu’il a subi des blessures importantes et une détresse émotionnelle.

DJC Law a déclaré dans un communiqué de presse que la plainte allègue que les défendeurs ont été négligents dans l’exploitation, la maintenance et la gestion du vol, ce qui, selon la plainte, a directement contribué à l’accident.

La firme explique que la plainte exige un procès devant jury et demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

La plainte indique qu’en vertu de la Convention de Montréal, qui oblige les compagnies aériennes à payer des dommages et intérêts lorsque des passagers sont blessés ou tués, les défendeurs sont responsables envers M. Lourens de dommages prouvables pouvant atteindre environ 200 000 $ US, ainsi que de sommes supplémentaires en raison d’une négligence présumée.

«DJC Law s’engage à garantir une pleine responsabilité et justice pour M. Lourens alors qu’il cherche à obtenir une compensation pour ses souffrances et ses pertes», a déclaré l’avocat Andres Pereira dans un communiqué.

L’autre plainte, qui cite également Delta et Endeavor comme défendeurs, allègue que Hannah Krebs, de Minneapolis, a subi des blessures corporelles et mentales extrêmes en plus de pertes économiques à cause de l’accident de lundi.

Motley Rice LLC, qui a déposé la plainte au nom de Mme Krebs vendredi, a affirmé dans un communiqué de presse qu’elle demandait une indemnisation comprenant des dommages et intérêts pour blessures physiques et émotionnelles. La plainte ne précise pas de montant.

Le procès allègue que Delta et Endeavor ont fait preuve de négligence, que l’équipage n’a pas respecté les procédures d’atterrissage standard et qu’une formation et une supervision inadéquates ont contribué à l’accident.

«En tant qu’ancien navigateur de l’armée de l’air américaine, je comprends les défis auxquels les équipages sont souvent confrontés sur le moment, mais le respect des protocoles établis est d’une importance cruciale pour assurer la sécurité des passagers», a déclaré l’avocat Jim Brauchle, qui représente Mme Krebs, dans un communiqué.

«Ce procès vise à tenir Delta et Endeavor Air responsables des actions qui, selon nous, ont conduit à un événement catastrophique évitable.»

Aucune des allégations contenues dans les poursuites n’a été testée devant un tribunal.

Un porte-parole de Delta a déclaré qu’il refusait de commenter le litige en cours.

Delta a offert 30 000 $ US d’indemnisation aux passagers qui se trouvaient à bord de l’avion, affirmant que l’argent est donné sans condition et n’affecte par l’aspect légal. Lundi après-midi, un avion de la compagnie Delta a heurté le tarmac puis s’est renversé, créant une boule de feu lorsque son aile a gratté le sol avant de se retourner et de s’immobiliser dans un nuage de fumée.

Les 76 passagers et les quatre membres d’équipage ont survécu à l’atterrissage forcé de lundi après-midi, mais 21 ont été transportés dans des hôpitaux locaux pour y être soignés pour leurs blessures. Tous ont depuis été libérés.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada continue d’enquêter sur l’accident.