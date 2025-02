Un nouveau tome s’ouvre à la Librairie A à Z

La Librairie A à Z a dévoilé le 20 février sa toute nouvelle image sous la direction de sa nouvelle propriétaire, Lucie Jourdain, qui a partagé sa vision et les nombreux changements apportés à cette institution bien ancrée à Baie-Comeau depuis 1980.

Une page se tourne, mais l’histoire de cette institution locale continue de s’écrire, plus dynamique que jamais. Plus qu’une passionnée de lecture, Lucie Jourdain se définit avant tout comme une entrepreneure dans l’âme.

« Depuis l’âge du cégep, c’est quelque chose qui me tient à cœur de développer un projet, quelque chose de plus grand que ce qu’on peut réaliser, quelque chose qu’on peut réaliser en équipe avec une communauté, avec des gens. »

Une librairie réaménagée

Parmi les transformations notables, l’agrandissement de la section jeunesse s’impose comme un choix stratégique. « Pour nous, la culture, la famille, la jeunesse est importante. Donc, on voulait vraiment donner une place de choix du volet jeunesse », explique Lucie Jourdain.

La librairie a également été réaménagée pour offrir une meilleure circulation et une expérience client améliorée. « On a changé les identifications, c’est une nouveauté très fraîche. Vous remarquerez les arches, c’est un rappel des bibliothèques. C’est quelque chose qui donne la profondeur et ça nous permet de voir à distance. »

Un énorme travail a été réalisé pour moderniser l’espace tout en préservant l’âme de la librairie. « C’est un travail colossal, très fastidieux, mais agréable en même temps », a confié la propriétaire avec enthousiasme.

De nouvelles initiatives

En plus du réaménagement, la Librairie A à Z mise sur une programmation d’activités diversifiée. Un défi littéraire a été lancé afin d’inciter les lecteurs à sortir de leur zone de confort chaque mois. « On vous met au défi de lire un livre, de faire une découverte », souligne Lucie Jourdain.

La librairie s’associe également au Manoir du Café pour proposer Livres et Lattés, une initiative conviviale réunissant les amateurs de lecture. « C’est une communauté de lecteurs. C’est un moment pour lire ensemble en communauté. »

Soucieuse d’accroître sa visibilité, l’équipe de la librairie participe activement à des événements tels que les salons du livre et du jeu. « On était présent à Pessamit en novembre pour un salon du jeu, puis on réitère encore en mars sur un salon du livre. On déplace la librairie dans un autre milieu, c’est quand même complexe à organiser, mais c’est super à faire », déclare Mme Jourdain.

Fidèle à sa mission d’innovation, la Librairie A à Z met également l’accent sur son site transactionnel. « Nous sommes une librairie indépendante, un regroupement de petites librairies à travers le Québec. Et on a un beau site transactionnel pour les gens qui désirent passer des commandes », conclut la propriétaire.