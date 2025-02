Entente de développement culturel : une déception de 73 030 $

La nouvelle entente de développement culturel (EDC) entre le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la MRC de La Haute-Côte-Nord a perdu quelques plumes par rapport à l’exercice précédent. Lors de sa dernière séance ordinaire, le conseil des maires a manifesté son mécontentement par voie de résolution.

Les coupes dans la culture continuent de soulever les passions. Après les institutions muséales, les festivals, les théâtres et les orchestres, c’est maintenant au tour des MRC d’en subir les contre-chocs.

C’est un montant de 73 030 $ qui manque à l’appel par rapport à l’entente de 2020-2023 chiffrée à 257 000 $. La MRC de La Haute-Côte-Nord demande au MCC de revoir les budgets à la hausse pour continuer à soutenir les organismes qui ont recours aux différents programmes soutenus par l’entente.

La prochaine entente prendra forme le 1er avril 2025 avec des subventions de 36 794 $ par année de la part du MCC jusqu’en 2027.

La MRC contribuera de son côté à coup de 24 529 $ annuellement pour un montant total de 183 970 $ sur trois ans.

La préfète Micheline Anctil a indiqué que le conseil des maires « considérait unanimement » que la somme de l’entente était nettement insuffisante.

L’instance régionale a toutefois accepté les termes de la nouvelle proposition sans quoi le financement global aurait pu être perdu, selon les explications du directeur général et greffier-trésorier adjoint, Kevin Bédard.

Il est trop tôt dans le processus pour savoir si les critères d’admissibilité aux différents programmes ont subi des changements.

« Nous ne sommes pas encore rendus à l’étape des cadres de gestion et des appels à projets. Nous sommes en attente d’un retour du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant les enveloppes des Fonds Région Ruralité (FRR). On vient ficeler l’entente de développement culturel avec un montant pris dans le volet 2 du FRR », révèle la conseillère aux communications à la MRC de La Haute-Côte-Nord, Marylise Bouchard.