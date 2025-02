Les Canadiens se rassemblent pour souligner l’anniversaire de l’invasion de l’Ukraine

Des gens se sont rassemblés dans plusieurs villes du Canada dimanche, à la veille du troisième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, dans un contexte d’une crainte d’un retrait du soutien américain.

Des manifestations ont eu lieu dans des hôtels de ville, des musées et des centres communautaires de tout le pays pour marquer une journée mondiale d’action, alors que la guerre en Ukraine entre dans sa quatrième année.

Le premier ministre Justin Trudeau se rendra d’ailleurs à Kyiv lundi. Il sera l’un des 13 dirigeants étrangers à participer à un sommet sur la paix et la sécurité en Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé lors d’une conférence de presse à Kyiv dimanche qu’il rencontrera Justin Trudeau en personne. Le cabinet du premier ministre n’a toutefois pas répondu aux questions sur la visite.

Ce sommet survient alors que les États-Unis rencontrent la Russie pour tenter de négocier un accord de paix sans la participation de l’Ukraine aux pourparlers.

Ces derniers jours, le président américain Donald Trump a accusé l’Ukraine d’avoir déclenché la guerre et semblait essayer de négocier avec l’Ukraine l’accès à ses minéraux essentiels dans le cadre du processus de paix.

M. Trudeau a déclaré qu’il était crucial que l’Ukraine participe à toutes négociations.

Les récents changements dans la politique étrangère des États-Unis étaient au cœur des préoccupations lors d’un rassemblement à Montréal dimanche.

«L’Ukraine vivait en paix et a été envahie. L’Ukraine est la victime. Dire que l’auteur est en quelque sorte la victime ou que la victime est à blâmer n’a absolument aucun sens», a déclaré Michael Shwec, président du conseil provincial du Québec du Congrès ukrainien canadien.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février 2022 dans une escalade majeure d’un conflit qui a commencé en 2014.

Il s’agit du conflit le plus important et le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a causé des centaines de milliers de victimes militaires et des dizaines de milliers de victimes civiles ukrainiennes.

Ne pas oublier

Depuis l’invasion, des milliers d’Ukrainiens ont fui au Canada en tant que réfugiés. Artem Patyka, qui est venu au pays pour échapper au conflit en mars 2023, a affirmé qu’il ne pensait pas que la guerre durerait aussi longtemps. «Je ne m’attendais pas du tout à cela. Je pensais que cela se terminerait plus vite», a-t-il dit durant le rassemblement à Montréal.

À proximité, Vira Seletska et sa fille brandissaient une banderole appelant à la paix et à la justice. Elles sont arrivées au Canada il y a dix ans, lors de l’annexion de la Crimée par la Russie.

«Quand nous sommes arrivées ici, ma fille avait six ans. Aujourd’hui, elle en a 16. Je ne pouvais pas imaginer que la communauté internationale permettrait que cela dure aussi longtemps», a-t-elle déploré.

Eugène Czolij, consul honoraire de l’Ukraine à Montréal, a déclaré que le Canada doit continuer à fournir à l’Ukraine une aide militaire, économique et humanitaire.

«Le Canada peut également utiliser la force diplomatique pour convaincre les États-Unis de faire ce qu’il faut, de se ranger du côté de la victime et non de l’agresseur», a-t-il affirmé.

À Halifax, une grande foule s’est rassemblée au centre-ville pour marquer cet anniversaire et rendre hommage à ceux qui ont été tués depuis le début de l’invasion russe.

Parmi les personnes qui ont pris la parole lors du rassemblement figurait Victoria Oleksienko, une Ukrainienne qui a vécu sous occupation russe dans la ville d’Irpin en février et mars 2022.

Elle a décrit la violence et la peur qu’elle et sa famille ont subies alors qu’ils fuyaient leur maison.

«Les bombardements ont continué jour et nuit. C’était terrifiant. Le pire, c’était la désolation.»

Après les discours, une minute de silence a été observée en hommage aux personnes mortes depuis le début de la guerre.

«Des Ukrainiens meurent chaque nuit. Malheureusement, ce n’est plus qu’une statistique maintenant pour les gens, mais c’est le père de quelqu’un, c’est le frère de quelqu’un, c’est le fils de quelqu’un. Ça fait mal que les gens oublient que la guerre se déroule tous les jours», a déclaré Maryna Horobets, de la section de la Nouvelle-Écosse du Congrès ukrainien canadien.

Ailleurs au Canada, des événements ont eu lieu notamment à Ottawa, à Toronto, à Winnipeg, à Calgary et à Vancouver.