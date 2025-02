Feu criminel à Moisie | Le rapport pathologiste attendu d’ici 4 semaines

De nouveaux éléments de preuves déposés et le rapport pathologiste attendu d’ici quatre semaines feront avancer les dossiers des accusés en lien avec le feu criminel survenu sur la rue Vollant à Moisie à la mi-octobre.

« On a bon espoir d’une preuve complète ou quasi complète », a fait savoir l’avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Marc Bérubé, lundi matin, alors que le dossier des sept accusés revenait en cour.

Le rapport pathologiste est attendu d’ici quatre semaines, avec notamment une partie du corps acheminé aux États-Unis.

De nouvelles preuves complémentaires et supplémentaires de l’enquête policière, qui suit toujours son cours, ont été déposées le 21 février. Elles auront une « forte incidence sur la suite des dossiers », a ajouté Me Bérubé, parlant « d’éléments de preuves qui vont sans doute vous intéresser », a-t-il dit, en s’adressant aux avocats de la défense.

« On devrait avoir avancé d’un pas de géant », a indiqué l’avocat du DPCP.

Avec les nouvelles preuves attendues, de nouvelles accusations pourraient être portées. S’il s’agit d’accusation de meurtre, le procès se tiendra en Cour supérieure.

C’est donc le 19 mars que les dossiers d’Anthony Roy (34 ans, Québec), Dereck Lemay (29 ans, Québec), Lucas Bérubé (Sept-Îles, 19 ans), Raphaël Bérubé (24 ans, Shawinigan) et Malory Fortin (20 ans, Sept-Îles) reviendront devant la cour. Pour le moment, c’est le chef d’avoir mis le feu à une maison d’habitation qui pèse contre eux.

Le dossier du Baie-Comois Jonathan Gendron est aussi au calendrier pour le 19 mars. Il fait face à un chef de séquestration, à l’endroit de Jimmy Maltais, retrouvé mort dans les décombres de l’incendie.

Kent Lebrasseur, le dernier individu arrêté dans cette histoire, aura droit à son enquête caution le 19 mars, à savoir alors s’il pourra être remis en liberté.

Ses chefs d’accusation sont celui d’avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force Jimmy Maltais et celui de s’être introduit par effraction dans une habitation, celle du 65, rue Vollant, à Moisie, pour y commettre des voies de fait.

À l’exception de Raphaël Bérubé et Malory Fortin, tous les autres accusés sont détenus depuis leur arrestation.