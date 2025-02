Incendie d’un garage à Forestville : la résidence n’est pas touchée

L’incendie qui a ravagé un garage sur la 14e rue à Forestville ne s’est pas propagé à la résidence. L’intervention des pompiers a permis de le contrôler rapidement.

Toutefois, des dommages extérieurs ont été retrouvés sur d’autres résidences à proximité.

« Il n’y a pas eu de blessés, mais les deux chiens du propriétaire sont malheureusement décédés dans l’incendie même s’il a tout fait pour les sauver », divulgue Martin Bouchard, chef de l’Entente intermunicipale en incendie de la Haute-Côte-Nord.

L’appel au 911 a été logé à 14 h 20 et 15 pompiers de Forestville ont été déployés sur place afin d’éteindre le brasier avant qu’il n’atteigne les résidences voisines et fasse encore plus de dommages. Au moment d’écrire ces lignes, l’intervention était terminée.