Des études pour augmenter la population de saumons dans la rivière des Escoumins

L’organisme des bassins versants (OBV) de la Haute-Côte-Nord poursuit ses études de la rivière des Escoumins dans le but de donner un nouveau souffle au peuplement de saumons atlantiques du cours d’eau.

C’est grâce à des aides financières de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique et de la Fondation de la faune du Québec que l’OBV réalise étude sur étude pour mieux comprendre les populations de saumons atlantiques juvéniles dans la rivière des Escoumins.

La drave, qui a altéré le tracé du cours d’eau, a dégradé l’habitat du saumon pendant des années tel que mis en lumière par une étude de 2021 en collaboration avec l’Université du Québec à Chicoutimi.

Un recensement a été effectué en 2024 sur la rivière, et un autre aura lieu en 2026 pour « permettre de voir une évolution de la population dans le temps, et si possible de mesurer les bénéfices d’une éventuelle restauration de leur habitat », explique le chargé de projet Xavier Plante.

Éviter les perturbations

Pour ne pas perturber ou du moins nuire aux populations de saumons atlantiques qui viennent frayer année après année dans la rivière, l’OBV et ses partenaires ont utilisé une méthode de capture originale et surtout non létale, celle de la pêche électrique.

« Cette méthode de capture consiste à paralyser temporairement les poissons en appliquant de l’électricité dans l’eau afin de faciliter leur capture », résume Xavier Plante.

De ce fait en 2024, cette méthode de pêche à l’électricité a permis de capturer 664 saumons juvéniles pour ensuite les mesurer puis les libérer sur place et mieux comprendre les tenants et aboutissants de la natalité et la croissance chez les saumons atlantiques du plan d’eau.

Une fois paralysé un cours instant, des informations métriques peuvent être recueillies par les biologistes pour faire un inventaire de la population de saumons. Photo Gabriel Holden Rousseau

Augmenter les populations

Xavier Plante indique que les résultats de cette étude soulignent l’importance des différents écoulements secondaires, ou les tributaires, qui se jettent dans la rivière des Escoumins.

« Ces secteurs sont moins altérés par la drave et pourraient aujourd’hui servir de pouponnière pour aider à repeupler la rivière des Escoumins qui est, pour sa part, plus dégradée », révèle Xavier Plante.

« Bien qu’il reste encore plusieurs mystères à résoudre au niveau de la rivière des Escoumins, la série d’études en cours nous laisse envisager un avenir meilleur pour sa population de saumons atlantiques. Ces efforts sont particulièrement importants en ces temps difficiles pour le saumon atlantique à l’échelle global », termine le chargé de projet.