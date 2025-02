Outardes-4 : le niveau du réservoir plus bas que la normale

Hydro-Québec a émis un avis appelant à la prudence en raison du niveau inhabituellement bas du réservoir Outardes-4. Elle invite les usagers du territoire à redoubler de vigilance, en particulier les motoneigistes qui circulent dans cette zone.

Selon Cathy Hamel, conseillère – communication et collectivités pour Hydro-Québec, le niveau du réservoir devrait atteindre son point le plus bas à la mi-avril ou fin avril. Toutefois, il est déjà inférieur à la normale, ce qui présente certains risques.

« On veut inviter la population et les utilisateurs du territoire à être prudents lors de leurs déplacements, surtout pour la période en motoneige », explique-t-elle.

« Ça pourrait occasionner, par exemple, si les utilisateurs utilisent toujours le même chemin pour se rendre à leur chalet, il pourrait y avoir une roche ou une petite portion d’île qui est habituellement en dessous du couvert de glace », ajoute Mme Hamel.

Outre ces obstacles, la glace pourrait être plus mince à certains endroits, en particulier aux abords du réservoir. De la neige fondante (slush) pourrait aussi se former, augmentant les risques pour les usagers.

« Si le niveau du réservoir est plus bas, ça se pourrait que la glace soit plus mince. Donc on invite vraiment les gens à avoir une plus grande prudence en se déplaçant sur le réservoir », insiste la porte-parole.

Si certaines zones pourraient devenir temporairement inaccessibles, cela concernera surtout la période de la pêche, plutôt que celle des randonnées en motoneige.

« Ça va être plus avant que le réservoir remonte à un niveau plus normal qu’à l’habitude. Il se pourrait qu’il y ait certaines petites portions qui ne soient pas inaccessibles, par exemple, une rampe de mise à l’eau. Peut-être qu’elle pourrait être inaccessible pendant un certain temps parce que l’eau serait plus loin », précise la conseillère.

Pourquoi le niveau du réservoir est-il si bas ?

Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Les dernières années ont été marquées par une faible hydraulicité, avec une crue printanière de moindre ampleur en 2023. De plus, une ligne de transport d’électricité vers la Romaine est actuellement inaccessible, obligeant Hydro-Québec à turbiner davantage à Outardes.

« On a aussi des travaux à venir à la centrale Outardes-2 cet automne qui vont nécessiter un arrêt de central. Donc tout ça mit ensemble, c’est vraiment multifacteurs, mais ça fait en sorte qu’on arrive avec un niveau de réservoir plus bas que ce qu’on connaît habituellement », indique Cathy Hamel.

Face à ces circonstances, Hydro-Québec réitère son appel à la vigilance pour tous les usagers de la région. La prudence est de mise afin d’éviter tout incident lié aux conditions inhabituelles du réservoir.